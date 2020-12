Sony Playstation 5 :

Fans attentifs de Marvel et Fortnite Battle Royale, les nouveaux défis Wakanda avec lesquels vous pouvez jouer sont désormais disponibles dans le jeu Epic Games. tu peux être totalement gratuit le geste Salutations de Wakanda, à la fois en Espagne et dans le reste du monde. Ce geste n’est ni plus ni moins qu’une manière de se souvenir du légendaire Panthère noire, un héros Marvel populaire qui a été joué sur grand écran par le regretté Chadwick Boseman.

Comment obtenir le geste de bienvenue Wakanda gratuit dans Fortnite

Wakanda pour toujours!

Aujourd’hui, Epic Games a créé une entrée sur son blog officiel pour annoncer que sont déjà disponibles les nouveaux défis liés à Wakanda dans la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite Battle Royale. Soyez prudent, car ces défis seront actifs Seulement pour un temps limité. De cela Lundi 21 décembre 2020 et jusqu’à la prochaine Mercredi 13 janvier 2021 (01h00 CET).

Alors si tu veux obtenir les récompenses L’un de ces défis, y compris un geste de bienvenue Wakanda gratuit, ne devrait pas prendre longtemps. Dans notre guide, nous avons déjà examiné comment relever ces défis, Ils sont les suivants:

Jouez à des parties à deux ou à des équipes: Vous devez terminer 5 parties au total.Survivre aux adversaires: Vous devez survivre à 500 ennemis (uniquement dans les modes sans réapparition et cumulatif).Jouer à des jeux: un total de 10, peu importe si vous gagnez ou perdez.

Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas complexes et c’est très facile de les faire. En complétant ces défis, vous pouvez gagner Geste de bienvenue Wakanda pour célébrer l’héritage du roi de Wakanda comme il le mérite.

Cette semaine, #Fortnitegrafa tournera autour du geste popularisé par Black Panther. Choisissez vos héros préférés parmi les univers Marvel et Fortnite et publiez un Tweet avec le hashtag #Fortnitegrafahttps: //t.co/9b9tWKlgEU— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 21 décembre 2020

#Fortnitegrafa avec le geste de bienvenue Wakanda

Epic rapporte également que cette semaine l’événement #Fortnitegrafa, dans lequel les joueurs sont invités à soumettre leurs clichés, tournant autour du geste popularisé par Black Panther. Alors une fois que vous l’avez, n’hésitez pas à choisir l’un de vos héros préférés parmi les univers Marvel et Fortnite et publier un Tweet avec le hashtag #Fortnitegrafa pour envoyer vos images à Epic.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces du jeu et surmonter tous les défis facilement. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre analyse.