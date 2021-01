Sony Playstation 5 :

Après de nombreuses attentes de la part de ses followers, et après avoir battu un record du monde sur Twitch il y a quelques jours, TheGrefg a enfin sa peau de Fortnite Battle Royale dans la saison 5: Point Zero du chapitre 2. Epic Games a officiellement annoncé le contenu du skin qui arriver ce dimanche 17 janvier au magasin, mais vous pouvez également obtenir gratuit en participant à un nouveau tournoi. Ici, nous vous disons tous les détails.

. @FortniteGame vient de publier les règles de mon tournoi 🔥 “THE FLOOR IS LAVA” 🔥 Vérifiez-les si vous souhaitez obtenir la peau gratuitement. AVIS: Vous allez paniquer avec le gameplay. ❤💛 https://t.co/8vAJlWylyk pic.twitter.com/IJ2rqpPTjb— Grefg =) (@TheGrefg) 12 janvier 2021

Comment obtenir le skin TheGrefg gratuitement dans Fortnite?

Battez la chaleur et gagnez!

Le skin Grefg et ses différents produits cosmétiques peuvent être débloqués gratuitement dans Fortnite à travers le nouveau tournoi Soil is Lava que Epic Games a prévu. Les gagnants qui obtiennent les meilleures marques Ils recevront des objets TheGrefg avant d’atteindre la boutique en jeu.

Fondamentalement, selon les rapports d’Epic, le tournoi consiste en monter pour la scène tandis qu’une lave dangereuse monte petit à petit essayant de nous traquer. L’idée est de rester sur les hauteurs autant que possible, il faut éviter la lave, tirer sur les adversaires, les éliminer, gagner en santé et bien plus encore. De plus, le tournoi présente ces particularités:

Les armes traditionnelles sont remplacé par une arme de harpon infinie et beaucoup d’explosifs.L’arme de harpon infinie seulement inflige 1 dégât aux joueurs, mais 150 aux bâtiments. Avec la pioche équipée tu peux courir plus vite et évitez la lave.

Le tournoi Le sol est de lave de Grefg be disponible en escouade et en solo. L’équipe aura lieu ce 14 janviertandis que le solitaire tiendra le 15 janvier. Vous trouverez les horaires spécifiques de votre région dans l’onglet Compétition du jeu. Vous pouvez également consulter le règlement complet de chaque modalité sur le site Epic.

TheGrefg skin: contenu et prix

Bien sûr, l’ensemble de skins TheGrefg sera également disponible pour acquérir en échange de V-Bucks dans la boutique d’objets à partir du dimanche 17 janvier 2021 à 01h00 CET. Cet ensemble appartient à la collection de Série d’idoles.

Pour le moment, le prix de la peau de Grefg et de ses accessoires est inconnu, bien que l’on s’attende à ce que environ 2000 et 3000 V-Bucks environ. Ce que nous savons déjà, c’est que c’est une peau réactive et a un total de tous ces articles en relation:

Costume TheGrefg: combinaison réactive, devient rouge et électrifiée.Le pic du bâton: inspiré par un contrôleur.L’accessoire de sac à dos Spheres of Power: composé d’orbes.Le geste Control Squad: une partie pour la commande.

Îles créatives de Mundo Grefg

Glissez, glissez et dansez dans le monde de @TheGrefg

Inspiré par sa tenue électrisante de la série Idol! Affrontez TheGrefg Official Deathrun créé par @FN_TeamSteel. 📹: @hooshen_

🔗: https://t.co/df74uVC3Sh https://t.co/VtKFy7raN2— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 12 janvier 2021

Enfin, il convient de noter que Plusieurs îles inspirées de Grefg ont été créées en mode Créatif Fortnite, qui sont encadrés dans le monde Grefg et ont été créés par des membres de la communauté Iscariot et Hooshen. Il y a plusieurs niveaux qui deviennent de plus en plus difficiles petit à petit, n’hésitez pas à entrer et voyez par vous-même.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.