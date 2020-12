Sony Playstation 5 :

Il y a un nouveau défi spécial en déplacement pour tous Joueurs PlayStation d’Espagne et du reste du monde Fortnite: Battle Royale. Epic Games a commencé Guerrier de pointe, un concours en collaboration avec les consoles Sony pour offrir l’opportunité d’obtenir dinde gratuite et abonnements de 3 mois sur PlayStation Plus. Cette campagne sera disponible du 17 au 24 décembre du même mois, nous vous le disons ici comment participer.

Chasseurs de Midgard! Participez avec votre meilleur temps au défi Peak Warrior. Entrez dans l’île créative “The Fastest Viking” du 17 au 24 décembre pour courir la chance de gagner un abonnement PlayStation Plus de 3 mois et des V-Bucks! 🔗: https://t.co/juORjqjThe pic.twitter.com/8RnFluDiN0 Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 17 décembre 2020

Comment participer à Fortnite: Peak Warrior et obtenir des abonnements gratuits V-Bucks et PlayStation Plus

Chasseurs de Midgard! Il est temps de prouver que vous êtes parmi les meilleurs Vikings en participant au défi de vitesse Peak Warrior.

Il est à noter que ce concours spécial est exclusif aux versions de Fortnite sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le concours se déroule au moyen du île créative appelé The Fastest Viking, créé par le membre de la communauté Hooshen. Pour participer, vous devez Suivez ces étapes:

Entrez en mode créatif Fortnite: et jouez à The Fastest Viking Island sous le code 7574-1494-3834.Terminez le circuit préparé dans les plus brefs délais: assurez-vous d’enregistrer votre trajet (car vous devrez partager un lien YouTube avec votre meilleur moment pour prouver l’exploit).Partagez votre meilleur temps: avec le lien YouTube dans le formulaire de suivi de la concurrence. Vous devrez remplir les champs avec les informations correspondantes.

C’est possible envoyer toutes les entrées que vous voulez, bien que compte uniquement comme valide dans lequel vous avez atteint le meilleur temps du tableau de classement final. Vous pouvez consulter en détail toutes les conditions de participation au défi Peak Warrior et voir la liste des pays participants.

Comment entrer sur l’île créative de Fortnite, le viking le plus rapide

Si vous avez des doutes sur comment s’inscrire pour participer dans le défi de la vitesse de l’île créative Le Viking le plus rapide, il vous suffit de suivre ces instructions:

Une fois à l’intérieur de Fortnite: Choisissez le mode Créatif sur l’écran de sélection du mode de jeu.Sélectionnez Jouer: et sur l’écran suivant choisissez “Sélectionner un serveur” et cliquez sur “Créer”.Approchez-vous du portail d’une île en vedette: et interagissez avec la console indépendante à droite pour changer de destination.Depuis l’écran suivant: Entrez le code de l’île pour The Fastest Viking qui est 7574-1494-3834.Une fois la carte chargée: passez par le portail pour jouer.

Liste des prix pour le défi de vitesse dans The Fastest Viking de Fortnite

Seul les 5 joueurs qui ont signé le meilleur temps ils recevront des V-Bucks gratuits et des abonnements gratuits de 3 mois à PlayStation Plus. C’est lui liste des récompenses par positions du défi de vitesse dans The Fastest Viking of Fortnite:

1 emplacement

1 abonnement à PlayStation Plus pendant 3 mois, 10 000 V-Bucks.

2. lieu

1 abonnement à PlayStation Plus pendant 3 mois.7500 V-Bucks.

3. lieu

1 abonnement à PlayStation Plus pendant 3 mois.5000 V-Bucks.

4. lieu

1 abonnement à PlayStation Plus pendant 3 mois.2500 V-Bucks.

5. lieu

1 abonnement à PlayStation Plus pendant 3 mois.2500 V-Bucks.

Souviens-toi que au 31 décembre 2020 Epic Games contacter les 5 Vikings les plus rapides par mail à leur donner leurs prix des gagnants.

Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre analyse et visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces.