Les joueurs de Fortnite Battle Royale ont déjà un nouveau tournoi dans lequel démontrer vos compétences. Dans le cadre de la saison 5 actuelle: Zero Point of Chapter 2, Epic Games a partagé depuis son blog officiel tous les détails de l’appel Coupe Pel, un tournoi spécial pour Fans de football quoi d’autre apporter avec toi nouveaux skins du beau sport et un geste très spécial. En fait, les skins et le geste lui-même peuvent être gagnés gratuitement parmi les prix. Ensuite, nous passons en revue Tous les détails.

Pel Cup à Fortnite: date, heure et comment participer

Le nouveau tournoi compétitif de la Fortnite Pel Cup Il se tiendra aujourd’hui le 20 janvier 2021, bien que, bien sûr, le calendrier varie en fonction de la région dans laquelle nous jouons. Dans le cas de L’Europe  les horaires des tournois vont de 18h00 à 21h00 CET. Si vous habitez dans une autre région, il vous suffit d’accéder au Compétitions dans le jeu pour vérifier les heures programmées. Les sessions de jeu auront une durée totale de 3 heures et ils seront autorisés à contester un total de 10 jeux maximum.

Le football arrive sur Fortnite! ⚽ Certains des kits de vos équipes préférées sont ici, un nouveau siège en mode créatif et un tournoi en collaboration avec le joueur légendaire @Pele. Plus d’informations: https://t.co/HnhvGvvUnB pic.twitter.com/2jOaI8Fljm— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 19 janvier 2021

Pour pouvoir participer dans la Pel Cup, les éléments suivants sont requis:

Ont le vérification en deux étapes de notre compte activé. niveau de compte 30 ou supérieur dans Fortnite.

Le tournoi est joué en mode solo et vous pouvez consulter les règles complètes sur le site Web d’Epic Games.

Pel Cup: tous les prix par région

C’est la liste complète des récompenses de la Pel Cup à Fortnite, en fonction des régions dans lesquelles vous jouez et de la position que vous parvenez à obtenir à la fin:

Prix ​​de l’Europe

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signé.De 1. à 3500.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Prix ​​de la côte est des États-Unis

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signé.De 1. à 1750.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Prix ​​West Coast USA

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signé.De 1. à 500.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Brésil Awards

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signéDe 1. à 500.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Prix ​​d’Asie

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signéDe 1. à 250.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Prix ​​Oceana

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signéDe 1. à 250.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Prix ​​du Moyen-Orient

Du 1er au 3ème: Maillot FC Santos signéDe 1. à 250.: L’emote cosmétique pour le jeu “Pel’s Celebration” et les combinaisons cosmétiques “Midfield Master”, “Don Defender”, “Galactic”, “Off-road scorer”, “Cleavage”, “Right-right forward”, “Goalkeeper”, ” Dominant du derby “,” La Tiquitaca “et” Garde sur le terrain “.

Comment obtenir des skins gratuits Set Finisher and Ball Celebration Emote

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le nouveaux skins de l’ensemble Finish tels que l’émote spéciale Pel Celebration peut être obtenu gratuitement si nous atteignons rester en bonne position du tournoi Pel Cup. Donc, si vous les voulez, faites de votre mieux. Cependant, si vous ne pouvez pas les obtenir, vous devez savoir que les skins et le geste sont sera mis en vente dans la boutique d’objets de Fortnite de 23 janvier de 2021.

Chaque costume des peaux peut être échangé entre garçon ou fille avec l’un des les 23 équipes de football du monde entier qui ont collaboré avec Fortnite, sont les suivants:

Manchester City FCJuventusAC MilanInter MilanAS RomaSeattle Sounders FCAtlanta United Los Angeles FCSantos FCWolvesWest Ham United FCSevilla FCSporting CPBorussia MnchengladbachFC Schalke 04VFL WolfsburgRangers FCCeltic FCCerezo OsakaMelbourne City FCSydney FCWestern Sydney WanderersEC

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité.