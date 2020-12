Sony Playstation 5 :

Cette nuit dernière, l’événement Galactus a eu lieu à Fortnite Battle Royale qui a terminé la saison 4, et à partir de ce matin, 2 décembre 2020, en Espagne et dans le reste du monde, nous avons déjà le Saison 5: Zero Point, qui, comme nous l’avons déjà examiné, apporte beaucoup de nouveautés au titre d’Epic Games. Dans cette actualité particulière, nous allons nous concentrer sur le détail un peu plus en profondeur de tous les nouveaux changements que la saison a apportés à la carte de Battle Island. Et c’est que certains anciens emplacements sont revenus, par exemple.

Tous les changements de carte dans la saison 5 de Fortnite

Comme toujours, les premiers à annoncer les changements ont été les dataminers de la communauté Fortnite sur les réseaux sociaux. Cependant dans les dernières heures le propre Epic Games a partagé des informations officielles et les joueurs peuvent désormais visiter la carte remaniée et l’explorer par eux-mêmes. Pour commencer, maintenant avant un match nous atterrissons à nouveau sur l’île précédente préparer.

Ensuite vous pouvez consulter l’image officielle de la carte Saison 5 avec tous les changements et nouvelles:

La liste des emplacements nommés, classés par ordre alphabétique, se présente comme suit:

Falaises de sable. Massifs en colère. Centre commercial affligé. Piscines endormies. Sables brûlants. Champ de Calgine. Cottage du chasseur. Château de corail. Commerce City. Colossal Colisée. Salé

Ci-dessous, nous passons en revue les informations de les nouveaux emplacements de premier plan de la carte de la saison 5.

Nouvelle zone Saison 5: Maison du chasseur

Ongle endroit paisible et neuf appelée la maison du chasseur se trouve à l’ouest de Sleeping Pools.

Nouvelle zone Saison 5: Colossal Colosseum

Colosal Colosseum est une immense arène de combat démodé, comme les Romains. De grandes batailles auront certainement lieu ici. Vous le trouverez au sud de Sandy Cliffs, là où se trouvait Stark Industries.

Nouvelle zone Saison 5: Feud sournois

Au nord du Parque Placentero, nous trouvons Feudo Furtivo, un nouvelle zone remodelant le domaine du docteur Doom que nous avons vu la saison dernière.

Nouvelle zone Saison 5: Torres Saladas

Torres Saladas est un nouvel emplacement très fougueux dans la zone centrale de la carte qui combine en fait deux autres emplacements classiques de Fortnite, ni plus ni moins que Seoro de la Sal et Pisos Picados.

Nouvelle zone Saison 5: Zero Point

Nous avons enfin le retour de Punto Zero au centre de l’île, où Galactus a créé des zones désertiques avec un orbe mystérieux. Leurs sables sont rapides et nous pouvons nous y plonger si nous passons trop de temps à marcher dessus, alors faites attention …

Zones de la carte qui ne sont plus

Parmi les domaines que nous pouvons visiter précédemment et cela avec le début de la saison 5 ils ont disparus Vous devez vous rappeler La Fortilla ou Stark Industries. D’un autre côté, certains emplacements ont reçu des modifications, comme le domaine de Doctor Doom.

rejoins la chasse Zero Point a été découvert et l’agent Jones a besoin de l’aide des meilleurs chasseurs dans toutes les réalités. Combattez aux côtés du Mandalorien, découvrez de nouveaux endroits, terminez des récompenses et pour le Cos. #FortniteZeroPoint a démarré. pic.twitter.com/gRNUpKAdGH— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 2 décembre 2020

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.