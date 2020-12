Sony Playstation 5 :

Nous continuons à passer en revue les nouvelles qu’il apporte avec lui à partir d’aujourd’hui, Mercredi 2 décembre 2020, le nouveau Saison 5: Zero Point Fortnite Battle Royale pour le territoire espagnol et le reste du monde. Après les événements vécus hier soir lors de l’impressionnant événement Galactus, le jeu a cédé la place à une nouvelle étape et d’Epic Games, comme nous en avons l’habitude, ils incluent un bonne dose de changements.

rejoins la chasse Zero Point a été découvert et l’agent Jones a besoin de l’aide des meilleurs chasseurs dans toutes les réalités. Combattez aux côtés du Mandalorien, découvrez de nouveaux endroits, terminez des récompenses et pour le Cos. #FortniteZeroPoint a démarré. pic.twitter.com/gRNUpKAdGH— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 2 décembre 2020

De nombreux joueurs apprécient grandement que le titre reçoive mises à jour de votre arsenal disponible, pas en vain c’est avec armes avec laquelle nous obtenons la victoire tant attendue. Bien sûr, la saison 5 de Fortnite apporte implémentations intéressantes à la section des armes. Dans cette news, nous allons vous présenter un peu plus de détails sur les nouvelles armes disponibles.

Toutes les nouvelles armes de la saison 5 de Fortnite

Les gens d’Epic Games assurent que les nouvelles armes de la saison 5 nous permettent d’attaquer de nouvelles manières et libérez nos compétences sur Battle Island. Nous sommes impatients de les tester en profondeur, mais pour vous mettre en appétit, nous savons déjà que la liste des armes pour la saison 5 est la suivante: comprend deux neufs:

Fusil de sniper Amban de The Mandalorian

est nouveau fusil de sniper Il est non seulement mortel sur de longues distances, mais peut également être utilisé comme arme de mêlée.

Fusil à pompe Dragon’s Breath

Soyez très prudent avec cela nouveau fusil à quatre canons. Cette bête brune a été divulguée il y a quelque temps et arrive enfin dans la saison 5. Les fuites à l’époque indiquaient que Les statistiques les dégâts corporels sont de 70-140, tandis que ses dégâts à la tête sont de 83-175. De plus, son temps de rechargement est de 4,2 secondes. le magazine est à quatre balles et tous les quatre sont tirés d’un seul coup, avec beaucoup de dispersion.

Plus d’armes de la saison 5

Outre les deux grandes nouveautés que nous avons passées en revue, il faut garder à l’esprit que dans l’arsenal d’armes aussi nous avons les éléments suivants disponibles dès le lancement à partir de la saison 5.

Fusil de sniper lourd Fusil de sniper Storm Scout Fusil de chasse scoped Scoped Revolver Pistolet avec silencieux The Mandalorian Jetpack

Quelques armes Ils sont revenus des saisons précédentes mais, dans ce cas, avec légers ajustements et modifications pour qu’ils se sentent frais et originaux. À propos les bizarreries d’armes, il n’y a aucun changement en ce sens ils restent donc les mêmes que ceux que nous connaissons ces derniers temps (communs, rares, rares, pica, légendaires et mythiques).

Bien sûr, la fête ne s’arrête pas là car on sait que au fil des semaines et au fur et à mesure que la saison avance nous verrons plus d’armes arriver au titre. Selon les informations partagées par Epic, ils nous disent que “les chasseurs et les marchands vont travailler pour offrir plus d’arsenal”, nous ferons donc très attention de ne pas le perdre de vue. N’oubliez pas de jeter un oeil à la carte change, car il y a nouveaux emplacements très juteux de voir les visages avec nos rivaux.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.