La boutique d’objets Fortnite Battle Royale nous a une fois de plus surpris aux premières heures de ce vendredi 22 janvier de 2021 lorsque Epic Games a mis à jour le contenu de celui-ci pour inclure en Espagne et dans le monde entier deux nouveaux skins sous licence. Nous ne parlons ni plus ni moins que l’arrivée du Terminator T-800 et de Sarah Connor, deux personnages classiques du monde du cinéma de science-fiction créés par l’esprit brillant de James Cameron. Ces deux skins sont déjà disponibles dans la saison 5: Zero Point du chapitre 2. Ensuite, vous nous disons tous les détails, quel contenu ils incluent et comment les obtenir.

Comment obtenir Terminator T-800 et Sarah Connor dans Fortnite?

Donnez-moi votre accessoire de sac à dos, votre costume et votre choix.

La première de Terminator et Sarah Connor avait fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières heures, après une fuite des dataminers qui semblait plus que claire. C’est enfin arrivé et les deux personnages ont est arrivé à Fortnite dans le cadre de l’ensemble War of the Future. Les deux skins, comme vous vous en doutez, sont disponible à l’achat en échange de V-Bucks dans la boutique d’objets et peuvent être achetés sur absolument toutes les plateformes Fortnite.

Une machine qui ne s’arrêtera jamais. Sarah Connor et le T-800 sont les nouveaux chasseurs à arriver sur l’île. Attrapez-les dans la boutique d’objets! pic.twitter.com/dauZYDdRGp— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 22 janvier 2021

Les deux skins ont accessoires uniques en relation. Sarah Connor, qui arbore le look badass que nous avons vu dans Terminator 2, est également livré avec deux variantes de style. Pendant ce temps, la machine implacable T-800 a un geste dont les amoureux du deuxième film de Cameron se souviendront avec émotion.

Ceux-ci sont tout le contenu des skins Terminator T-800 et Sarah Connor dans le magasin et leurs prix:

Ensemble de guerre future: Pour 2800 V-Bucks, il comprend les deux skins Terminator T-800 et Sarah Connor, leurs variantes et tous leurs accessoires et objets.Peau individuelle T-800: pour 1 500 V-Bucks; Comprend l’accessoire de randonnée Skynet Hunter-Killer Uplink.Skin individuel de Sarah Connor: pour 1 800 V-Bucks; Comprend l’accessoire de sac à dos T-800 Endoskeleton Arm et l’outil de collecte de couteau de combat.Outil de ramassage de hache Technogrip: pour 800 V-Bucks.Geste de salutation Cyberdine: pour 300 V-Bucks.

Nous ne savons pas combien de temps ces deux skins seront en vente dans la boutique d’objets, mais comme toujours, si vous les voulez, nous les recommandons. attrapez-les au plus vite pour ne pas les laisser s’échapper. Nous rappelons également que ces costumes et leurs objets ne sont qu’esthétiques et n’offre aucun avantage jouable dans les modes de jeu Fortnite.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.