Il a été récemment connu grâce à un rapport de Forbes que l’artiste Travis Scott aurait généré environ 20 millions de dollars pour sa collaboration avec Epic Games. Si nous demandons aux fans de Fortnite Battle Royale ce qu’ils ont été les grands événements de cette année la plupart se souviennent que l’un des plus importants serait peut-être le concert du rappeur à la Magistral Party qui a eu lieu pendant les mois les plus durs de la pandémie de coronavirus en Espagne, lorsque le citoyen était confiné chez lui. Cela a peut-être renforcé le fait que son événement était l’une des plus vues de l’histoire du jeu avec 27,7 millions de joueurs profiter de la musique du rappeur et du spectacle multicolore.

20 millions de dollars pour le concert de Travis Scott

Bien sûr, le la collaboration entre Scott et Epic Games a été des plus lucratives pour les deux parties, cela ne fait aucun doute. Le concert virtuel de Travis Scott était tout un jalon pour l’histoire de Fortnite et peut-être même pour le développement de concerts virtuels et d’événements pour des jeux de ce type. Selon les données de Forbes, le rappeur aurait gagné environ 20 millions de dollars par son action.

Tout au long du rapport détaillé du magazine la figure du rappeur est revue et son influence sur les campagnes de marketing avec diverses sociétés, telles que McDonald’s ou Sony lui-même, qui a récemment choisi le visage de Scott pour faire la publicité de la PlayStation 5. Mais le concert qu’il a donné à Fortnite est particulièrement frappant. en avril 2020 depuis, bien que ça a duré à peine 10 minutes reais, il a empoché une somme impressionnante d’argent par la suite (dans le chiffre de 20 millions y compris les ventes de merchandising).

Autrement dit, le concert a été répété à plusieurs reprises le jeudi 23 avril et jusqu’au samedi 25 avril. la préparation de l’événement était en fait la plus difficile. Les rencontres entre les responsables d’Epic Games et Scott s’éternisent Pendant des mois, bien que l’artiste n’ait pas visité le siège du studio de jeux vidéo situé en Caroline du Nord.

Scott reconnaît que son concert Fortnite a été l’occasion de créer un monde sans limites, sans règles ni freins, pour s’amuser sans fin.

Scott reconnaît que son concert Fortnite était: “une opportunité de créer un monde sans limites, sans règles ni freins, pour s’amuser sans fin”. Rappelez-vous que Scott J’ai battu des records pour dépasser Marshmello, qui avait atteint 10,7 millions de téléspectateurs simultanés. Travis Scott a géré 12,3 millions et au total leurs concerts ajoutés 27,7 millions joueurs uniques, une figure astronomique.

Epic Games n’a pas officiellement déclaré combien Scott a gagné, ni combien de revenus ils ont reçu de son événement, mais il est plus qu’évident que cela fonctionne parce que Tout au long de l’année, nous avons assisté à de nombreux autres concerts avec des artistes populaires à Fiesta Magistral, de Steve Aoki, deadmau5 à J Balvin. Pour le moment, il semble que le free to play d’Epic Games n’ait pas encore atteint le plafond. Devra suivre en attendant vos prochains événements et voyez quelles surprises nous réservent.

Merci à tous ceux qui ont assisté et créé du contenu autour de l’événement Travis Scott! Plus de 27,7 millions de joueurs uniques du jeu ont participé en direct 45,8 millions de fois aux cinq événements pour créer une expérience véritablement astronomique. 🤯🔥 pic.twitter.com/DZpw0oL7kp— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 27 avril 2020

Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre analyse.