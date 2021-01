Sony Playstation 5 :

Il est temps de relever tous les défis de la semaine 8 de la saison 5 de Fortnite, et nous sommes là pour vous fournir chacune des solutions aux défis.

Nous sommes déjà dans le semaine 8 de la saison 5 de Fortnite, et cette fois, nous avons une série de défis dédiés au monde de l’agriculture où nous allons devoir conduire pas mal de véhicules et en même temps visiter autant de fermes, entre autres.

Cependant, parmi les défis de la semaine 8 de Fortnite, nous avons quelques faits saillants tels que la destruction de boîtes de pommes et de tomates dans le marché fermier du verger, la conduite d’une voiture à travers le champ de maïs dans une ferme sidérurgique ou la livraison d’un camion dans la ferme de Tournesol, parmi tant d’autres.

Alors on t’aide terminer tous les défis de la semaine 8 de la saison 5 de Fortnite avec des descriptions, des captures d’écran, des cartes et même des vidéos.

Fortnite Week 8 Saison 5: Comment terminer toutes les missions

Nous vous laissons d’abord une liste de tous les défis épiques de la semaine 8:

Et le légendaire:

Mangez du poisson (20/10/30/40/50). Allez dans n’importe quelle zone avec de l’eau et cherchez une canne à pêche. Prenez du poisson tout au long de vos parties. Vous devez manger entre 10 et 50 poissons tout au long de la semaine.

Solution à tous les défis de la semaine 8 de la saison 5 de Fortnite

Détruisez les boîtes de pommes et de tomates au marché fermier du verger (0/3)

Le marché agricole de Huerto est situé exactement dans le lieu emblématique d’El Huerto, où se trouvait auparavant Finca Frenesí, au nord-est de Coliseo Colosal comme nous vous le montrons sur la carte suivante:

Une fois que vous arrivez dans cette zone, allez simplement sur la place du marché et localisez toutes les boîtes de pommes et de tomates et détruisez-les en les tirant dessus ou avec votre choix, en ayant spécifiquement besoin de trois de ces boîtes détruites pour relever le défi.

Conduisez une voiture à travers le champ de maïs de Steel Farm (0/1)

La première chose que nous devons localiser est la ferme sidérurgique située juste à l’est du colossal Colisée, laissant la zone désertique comme nous vous le montrons sur la carte suivante:

Une fois que vous arrivez à la ferme sidérurgique, nous devons localiser le champ de maïs qui se trouve juste à l’est de la grange elle-même:

Il ne nous reste plus qu’à localiser une voiture et nous en avons quelques-unes sur le pont en acier vert qui se trouve juste au sud de la ferme sidérurgique.

Si nous y prenons une voiture, il ne faudra que quelques secondes pour arriver à la ferme et traverser le champ de maïs. De toute évidence, cela fonctionne avec n’importe quelle autre voiture figurant sur la carte.

Nous vous proposons une vidéo avec la procédure:

Livrer un camion à la ferme de tournesol (0/1)

Évidemment, pour dessiner notre stratégie, nous devons d’abord connaître l’emplacement de la ferme de tournesol dans la saison 5 de Fortnite.

Heureusement, la ferme Girasol est le même endroit où l’on retrouve le personnage secondaire du même nom et qui se situe au nord du Colosal Colosseum et à côté du marché agricole de Huerto, comme nous le soulignons sur la carte suivante:

Avec la ferme située, il est temps de savoir où localiser un camion, et nous en avons un assez proche à côté du colisée comme nous vous le montrons dans l’image suivante:

Nous pouvons également choisir des fourgons et nous en avons un dans la ferme Acero située au sud-est de la ferme Girasol, ou aller directement à l’est de Sandy Cliffs.

Alors sautez du bus de combat au Colisée ou à l’est de Sandy Cliffs pour être le premier à prendre un camion, et dirigez-vous directement vers la ferme de tournesol, ce qui ne prendra que quelques secondes. Avec cela, vous aurez terminé le défi.

Dégâts des armes à feu (0/250)

Vous devrez faire 250 points de dégâts avec un pistolet, vous pourrez donc vous rendre directement dans Team Fray, vous armer de ces types d’armes, et faire les dégâts correspondants sans aucune crainte car il y a des réapparitions.

Récupérer des lingots d’or (0/500)

Oui, il y a pas mal de lingots d’or que vous devez collecter pour surmonter ce défi, mais nous avons beaucoup d’actions qui nous accordent des lingots d’or, parmi lesquels:

À travers des coffres qui vous donnent 5 bars, bien que si vous en ouvrez un rare, vous en emporteriez 15 bars Caisses enregistreuses où vous pouvez trouver trois bars à côté des lits ou détruisant des lits dans certaines zones telles que Pleasant Park Machines à laver qui pourraient vous donner cinq bars Canapés et chaises par endroits intérieurs qui pourraient vous donner cinq barres Si vous avez la chance de trouver un coffre-fort, cela pourrait vous prendre 150 bars

Faire sauter une pompe à essence (0/1)

Un défi assez simple étant donné qu’il y a pas mal de pompes à essence dispersées sur la carte, dans des endroits comme:

À l’extrémité ouest des haies sacrées à l’ouest de Burning Sands À l’extrémité nord de Señorío de la Sal À l’extrémité nord de Sticky Swamp à l’ouest de Campo Calígine à l’ouest de Sleeping Pools Un peu au sud de Spiteful Corner

Distance parcourue avec le deltaplane (0/3 500)

Vous allez le traverser sans vous en rendre compte, alors dès que vous sautez du bus de combat dans chacun de vos matchs, déployez le deltaplane dès que possible pour parcourir une plus grande distance.

Vous pouvez également vous rendre dans n’importe quelle zone élevée de la carte, comme la chaîne de montagnes enneigée la plus au sud, et vous lancer du plus haut.

