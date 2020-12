Sony Playstation 5 :

Jeux de terrain de jeu a annoncé Super7, un mode de jeu gratuit pour Forza Horizon 4 qui promet de doter le jeu de conduite d’arcade d’une longévité infinie. Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Le mode a été révélé dans le dernier Forza Monthly de l’année, diffusé dans la nuit du 7 décembre; dans Super7, les joueurs peuvent construire vos circuits et tests tout au long de la scène en utilisant des éléments et des contraintes de différents types les partager avec la communauté, pour qu’Horizon devienne une sorte de Trackmania.

Super7, disponible pour tous les joueurs tout au long de cette 8 décembre, ont son propre onglet dans le menu principal. De là, les joueurs peuvent accéder à trois options. le Générateur de plans permet de construire des défis sur toute la carte (y compris les scénarios d’expansion). Pour cela, vous pouvez utiliser rampes, boucles, tuyaux, dinosaures et de nombreux autres éléments qui permettent de conduire même à travers des zones auparavant bloquées, comme certaines rivières.

Le défi, qui doit être surmonté avant de pouvoir être partagé, nous permet d’ajuster des aspects tels que existence de trafic et son sens, saison de l’année dans lequel il est en compétition, la musique qui est jouée, et bien sûr, le véhicule choisi (même si le joueur ne possède pas cette voiture). Ainsi, vous pouvez effectuer des pistes qui nécessitent une maîtrise de la conduite à grande vitesse ou des tests qui nécessitent un pilote expert en dérapage et sauts.

Des prix exclusifs pour avoir réussi les tests Super7

le Mode Horizon Super7 propose sept défis, représentés sous forme de cartes, à compléter lors de différents types de changement de prix: des crédits aux voitures neuves, comme le 1924 Austin Seven. Si un joueur n’est pas à l’aise avec l’un des tests, il peut le rejeter et en essayer un autre créé par la communauté. En outre, il existe un localisateur de pistes Super7.

Forza Horizon 4 a été récemment mis à jour avec Améliorations de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Les consoles de nouvelle génération de Microsoft. Le titre est également disponible sur Xbox One et PC avec Windows 10. Aussi, ces derniers jours, il y a eu des rumeurs qui parlent d’un Forza Horizon 5 qui sortira avant le huitième opus de Forza Motorsport.