Jeux de terrain de jeu et CD Projekt RED ont annoncé une nouvelle collaboration pour présenter la voiture emblématique qui a été utilisée dans presque tous les contenus promotionnels de Cyberpunk 2077, le Quadra Turbo-R V-Tech, au jeu de course mondial à succès de Microsoft.

Le spectaculaire Quadra Turbo-R V-Tech

Mieux encore, il s’agit de contenu téléchargeable qui nous est offert gratuitement, nous n’aurons donc pas à payer un centime supplémentaire pour pouvoir conduire ce véhicule futuriste et spectaculaire, y compris donc également les abonnés Xbox Game Pass.

Pour fêter ce lancement, une nouvelle bande-annonce de 25 secondes est sortie dans lequel ils nous permettent de voir ce blido en action courir à toute vitesse à travers les différentes régions du Royaume-Uni que nous pouvons visiter dans ce volet acclamé de la saga.

L’un des meilleurs jeux de conduite de ces dernières années

Comme on dit, Forza Horizon 4 est un jeu de vitesse en monde ouvert qui met l’accent sur une approche arcade et insouciante de sa conduite et des tests qu’il propose, nous offrant d’innombrables courses, tests et compétitions qui ont lieu dans différentes stations. Il est disponible sur PC et Xbox One et Xbox Series X / S.

Dans l’analyse que nous lui consacrons dans Vandal lors de leur sortie, nous commentons que «c’est un vrai grand jeu, et un travail essentiel pour tout fan de l’arcade de conduite. Un titre amusant et varié, rempli de contenu, personnalisable à tous les niveaux et visuellement superbe. Cet opus fait ce qui semblait impossible et améliore l’expérience déjà sensationnelle du 3, nous offrant plus de liberté de jeu, des saisons, de nouveaux types de défis et une bien meilleure expérience en ligne, plus grande et avec plus de possibilités. “Au passage, nous avons également profité de l’occasion pour rappelez-vous que vous pouvez trouver les meilleurs conseils pour réussir dans notre guide.