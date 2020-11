Sony Playstation 5 :

Jeux de terrain de jeu Il travaille sur Forza Horizon 5 depuis un certain temps, et la première inopinée de l’arcade de conduite était avant le lancement Forza Motorsport 8, le simulateur de voiture Turn10 Studios publié par Microsoft pour Xbox Series X / S et PC. Les informations proviennent de Jeff Grubb, Journaliste de VentureBeat qui tout au long de cette année a avancé les dates, réussies dans la plupart des cas, des événements de présentation des nouvelles consoles et de leurs jeux, ainsi que l’existence de la trilogie Mass Effect annoncée. Grubb a été sur le podcast Xbox Empire ajoutant qu’il connaît le pays où je m’installe le nouvel Horizon.

«Nous avons vu l’aperçu de Forza Motosrpot il y a quelques mois», explique Grubb, faisant référence à l’annonce officielle du nouveau simulateur lors de l’événement Xbox en juillet. “Je pense que nous pourrions avoir le prochain jeu Forza Horizon en premier et je pense que le l’année prochaine. Je pense qu’ils sont dans une situation étrange où, pour une raison quelconque, Le terrain de jeu semble être prêt à être utilisé en premier. Et je pense que je connais le cadre, mais je vais les laisser l’annoncer. “

L’historique fait attendre un nouveau sport automobile avant un Horizon

La “situation étrange” dont vous parlez est parce que, traditionnellement, le La saga Forza a alterné le lancement des épisodes de ses sagas de conduite d’arcade et de simulation. Après la sortie de Forza Horizon en 2012, nous avons eu Forza Motorsport 5 sur la première Xbox One en 2013, puis Forza Horizon 2 en 2014, l’année suivante Forza Motorsport 6, le Forza Horizon 3 2016, qui a été succédé par Forza Motorsport 7 en 2017 et enfin Forza Horizon 4 en 2018.

Pour revenir à l’historique, le nouveau Forza Motorsport aurait dû sortir l’année dernière, mais Turn10 Studios a expliqué qu’ils allaient faire évoluer la formule et apporter des modifications plus profond que prévu. Quand il a été montré pour la première fois en juillet, il a perdu le «8» dans son nom.

Jeux de terrain de jeu, l’équipe en charge du côté arcade de la série, a agrandi sa taille ces dernières années, même l’ouverture d’un deuxième studio avec des centaines d’employés au Royaume-Uni (il a été fondé à Leamington Spa, également au Royaume-Uni). Cependant, ils traitent également de la renaissance de la saga RPG Fable. Jusqu’à présent, il n’avait pas été question qu’ils travaillent sur un nouvel Horizon.