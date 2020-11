Sony Playstation 5 :

Peu à peu de nouvelles photographies du tournage de Resident Evil, le redémarrage cinématographique basé sur la saga Capcom. Après une saga principalement dirigée par Paul WS Anderson – à l’exception des deuxième et troisième – qui a amélioré l’action et perdait progressivement des liens avec les jeux vidéo, Resident Evil aspire maintenant à avoir une adaptation plus fidèle à l’histoire des premiers jeux par Johannes Roberts (Forêt des damnés, The Strangers: Night Hunt).

Si les premières images se sont inspirées des rues et du commissariat de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, ces nouvelles images du tournage montrent l’hélicoptère STARS s’est écrasé dans ce qui semble être les bois près du manoir de Spencer, dans les montagnes d’Arklay. Robbie Amell lui-même, qui incarne Chris Redfield – l’un des protagonistes les plus connus des jeux – a publié ces photos sur son compte Instagram.

Notre premier aperçu de ce qui semble être le manoir Spencer + NOUVELLES photos de l’hélicoptère STARS du prochain #ResidentEvil Movie Reboot! 😲🎬🧟‍♂️ # ResidentEvilMovie #ResidentEvilReboot pic.twitter.com/ULNsAbk1fQ— RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) 19 novembre 2020

“Avec ce film, je veux vraiment Revenez aux deux premiers jeux et recréez l’expérience terrifiante et viscérale que j’ai vécue lorsque je les ai joués.en même temps que de raconter une histoire humaine sur une petite ville d’Amérique qui est pertinente pour le public d’aujourd’hui », a déclaré le réalisateur de sa vision pour ce film.

Jill, Leon, Claire et le reste des personnages classiques

Les acteurs confirmés Jusqu’à présent, les rôles que les fans de Resident Evil connaîtront sont les suivants:

Kaya Scodelario (Maze Runner) comme Claire Redfield Hannah John-Kamen (Ant-Man) comme Jill Valentine Robbie Amell (Upload) comme Chris Redfield Tom Hopper (The Umbrella Academy) comme Wesker Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) comme Leon Kennedy Neal McDonough (Yellowstone) ) en tant que William Birkin

Comme le montrent les personnages choisis, en effet l’histoire englobe les événements des deux premiers jeux. Chris, Jill et le méchant Wesker couvriront l’incident de l’original, tandis que Leon, Claire et Birkin passeront en revue ce qui s’est passé à Raccoon City.