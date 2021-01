Sony Playstation 5 :

Gabe Newell est un fan déclaré de Shigeru Miyamoto, et ayant cassé une lance en faveur de Cyberpunk 2077, PDG de Valve voulait saluer la trajectoire de la création japonaise. L’Américain n’a aucun problème à admettre que Les jeux de Miyamoto l’ont aidé à devenir un meilleur développeur, en plus de réaffirmer comme ils sont amusants. N’oubliez pas que Miyamoto est l’esprit derrière des sagas comme Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong ou Pikmin et Star Fox.

Gabe Newell et Shigeru Miyamoto, unis par l’amour des jeux vidéo

Dans une récente interview avec 1 News, ils voulaient demander Gabe Newell s’il jouait encore régulièrement. C’est alors que le directeur de Soupape Je l’ai encore fait comprendre sa profonde admiration pour Shigeru Miyamoto, indiquant que ses jeux vidéo ont fait de lui un meilleur développeur. Ce sont les paroles de Newell:

“Jouer aux jeux de Miyamoto, c’est comme, tout d’abord, ils sont tellement amusants, mais je ne peux penser à aucun de ses jeux auxquels j’ai joué sans fait de moi un meilleur développeur de jeux vidéo“A déclaré Newell. Selon Nintendo Life, il y a quelques années, le chef de Valve a visité les bureaux de Nintendo au Japon avec son fils et a joué à Super Mario Galaxy en compagnie de Miyamoto.

“Je ne peux penser à aucun de vos jeux auxquels j’ai joué et qui n’a pas fait de moi un meilleur développeur de jeux vidéo.”

Parmi les futurs projets sur lesquels travaille sa société Valve, Gabe Newell admet qu’ils ont “plusieurs jeux inopinés” en développement. Après le succès de Half-Life: Alyx pour VR, il semble que le l’équipe de développeurs a pris “l’élan” pour retravailler sur des titres solo.

“Alyx était génial, revenir à la création de jeux solo, cela a créé un élan au sein de l’entreprise pour en faire plus.”Newell a exprimé lors de l’examen du succès du jeu VR. “Nous avons définitivement des jeux en développement et ils seront annoncés, c’est amusant de sortir des jeux”. Il vit actuellement en Nouvelle-Zélande en raison de l’état de la pandémie aux États-Unis, d’où il a lancé un nain de jardin dans l’espace à des fins de solidarité en allusion à l’une des réalisations de Half-Life 2 Episode Two.