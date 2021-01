Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a été un best-seller, mais le lancement a été semé d’embûches, de promesses non tenues et, dans le cas des consoles, de performances médiocres. Gabe Newell de Valve a recommandé dans la publication TVNZ que CD Projekt RED ignorer l’hostilité et les critiques non constructives pour se concentrer sur l’amélioration du jeu, en plus de montrer sa solidarité avec les développeurs polonais. «Tout ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs heureux sur PC, qui sont les plus visibles pour nous -Valve-. Il y a des aspects du jeu qui sont brillants et qui montrent une énorme quantité de travail, ce n’est pas juste de jeter des pierres sur un développeur parce qu’avoir quelque chose d’aussi complexe et ambitieux est incroyable. “

Newell lui-même dit que dans le passé, ils ont reçu des messages haineux de fans et que c’est une opportunité d’apporter des améliorations qui profitent aux consommateurs: «Ils ont une longue histoire de bien faire les choses, de continuer à investir dans leurs produits. pendant des années et Je soupçonne qu’ils feront très bien pour satisfaire leurs clients au fil du temps.. Tout le monde sait que si vous êtes en affaires, les attentes sont élevées, et si vous le faites correctement, les gens vous le feront savoir et si vous échouez aussi, c’est pourquoi c’est une industrie amusante. “

Bien que les erreurs et les problèmes de conception soient courants dans toutes les versions, le jeu sur PS4 et Xbox One souffre de problèmes ajoutés par une fréquence d’images très faible. Les magasins physiques et numériques ont accepté les retours du jeu, et même Sony a retiré la vente dans le PS Store jusqu’à ce que le jeu soit plus raffiné. Newell qualifie cette décision d ‘”inhabituelle” et pense que il y a eu beaucoup de colère contre Cyberpunk 2077 car c’est un jeu qui comptait pour les joueurs.

Les demandes des investisseurs

Ces jours-ci, nous avons appris que CD Projekt RED fait face à un deuxième recours collectif des investisseurs pour ce qu’ils décrivent comme un canular du développeur, qui aura caché le statut des versions Xbox One et PS4 jusqu’au lancement, accusant le studio polonais. de lancer un titre “pratiquement injouable”, causant “un préjudice matériel et de réputation” à l’entreprise – réduisant la valeur des actions – et faire des déclarations «matériellement fausses et trompeuses» aux actionnaires. CD Projekt RED n’a montré le jeu sur consoles que quelques semaines avant sa sortie et a affirmé que les performances étaient “étonnamment bonnes” lorsque la moyenne était de 18 fps.