Inti Creates a annoncé qu’il ne publierait pas Gal * Gun Returns sur sa version Xbox One. Il s’agit d’une remasterisation du Gal * Gun original et, selon le message de la société, bien que le jeu soit terminé et en cours de révision, enfin, il ne sera pas mis en vente; cela n’affectera pas les versions PC et Nintendo Switch.

«Nous voulons annoncer que nous ne publierons plus Gal * Gun Returns sur la famille de consoles Xbox. En tant que remasterisation du Gal * Gun original, nous voulons nous assurer que nous restons fidèles à l’esprit du premier de la saga, et bien que le développement de la version Xbox soit terminé et en cours de révision, Après des discussions productives avec Microsoft, il est devenu clair que nous ne pouvions pas offrir une expérience cohérente sur toutes les plates-formes.“Autrement dit, il faudra des modifications sur Xbox One.

“En conséquence, nous avons décidé de porter notre attention sur Nintendo Switch et PC pour la future version de Gal * Gun Returns. Nous comprenons la déception de ceux qui espéraient jouer le titre sur Xbox One, et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu. Veuillez accepter nos excuses pour ce changement de lancement, Nous espérons que vous apprécierez l’expérience Gal * Gun sur d’autres plateformes.“.

Annonce: La sortie Xbox One de “Gal * Gun Returns” a été annulée. Nous nous excusons sincèrement auprès des fans qui attendaient sa sortie. Vous pouvez trouver plus de détails sur la page d’accueil du jeu. Les versions Nintendo Switch et Steam sortiront comme prévu. # ぎ ゃ る が ん #galgun pic.twitter.com/T9xBEZzxyC— ぎ ゃ る が ん officiel (@galgun_official) 25 décembre 2020

Quelques sujets qui ont déjà suscité la controverse dans le passé

La saga Gal * Gun est un jeu de tir se déroulant dans un lycée où le protagoniste est abattu par les «flèches de Cupidon» qui attireront l’attention de tous les élèves; Si vous ne trouvez pas votre véritable amour avant la nuit, vous êtes destiné à une vie solitaire. Sa jouabilité est celle de un jeu de tir sur rails, notre objectif est donc de tirer avec une arme spéciale pour empêcher les filles de harceler le personnage. Chaque fille a un point faible qui active un «coup d’extase» et dans l’aventure elle affrontera également les professeurs, plus difficiles à vaincre. La série a toujours été accompagnée de controverses en Occident pour le thème, contenu téléchargeable avec apparitions de bikinis et de sous-vêtements.