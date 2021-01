Sony Playstation 5 :

Epic Games Store a remplacé le jeu gratuit de la semaine dernière, Star Wars Battlefront 2, par Galactic Civilizations 3. Maintenant Il peut être téléchargé gratuitement pour PC jusqu’au 28 janvier à 17h00, heure de la péninsule espagnole. C’est un jeu de simulation et de stratégie où l’on peut choisir entre des dizaines de races uniques pour se faire une bonne réputation dans toute la galaxie grâce à la diplomatie, l’espionnage, les avancées technologiques et bien plus encore. “Menez votre civilisation à un âge d’or dans l’un des plus grands jeux de construction d’empire jamais créés”, disent ses créateurs, Stardock Entertainment.

Galactic Civilizations III gratuit sur Epic Games Store

“Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux spatiaux et colonisez de nouveaux mondes face à des menaces et surmontez des défis de mystérieuses nouvelles origines. Négociez des traités et accords commerciaux, menez des guerres, espionnez vos ennemis et faites la promotion de vos meilleurs citoyens. Et lorsque vous avez terminé, rejouez l’une des nombreuses civilisations extraterrestres incluses, chacune avec sa propre histoire, son arbre technologique, ses composants de vaisseau et plus encore. “

Galactic Civilizations 3 est sorti en 2015 et a depuis reçu des extensions, telles que Croisade qui a amené une nouvelle région dans la galaxie avec de nouvelles races et civilisations.

Dandara: Trials of Fear Edition bientôt disponible

Le 28 janvier, la boutique Epic Games offrira Dandara: Trials of Fear Edition, un metroidvania 2D de style rétro avec exploration, plateforme et action frénétique. “Défiez la gravité en sautant entre les sols, les murs et les plafonds. Découvrez les mystères et les secrets cachés dans le monde de Salt et sa grande variété de personnages. Renforcez Dandara pour le combat et la survie contre des ennemis courbés au sol. oppression », déclare Long Hat House.