Contenu sponsorisé

La chaîne de magasins GAME a annoncé que leurs super offres de janvier sont toujours d’actualité. En fait, ils voulaient profiter de cette nouvelle semaine pour ajouter de nouvelles réductions et promotions qui ils nous permettront de mettre la main sur divers jeux à un prix très réduit à la fois dans ses établissements en Espagne et via son site Internet.

En fait, parmi les nouvelles offres les plus importantes, nous trouvons que des titres tels que Final Fantasy XV, For Honor, Rainbow Six Siege ou Starlink: Battle for Atlas peut être acheté pour seulement 9,95 euros. SoulCalibur VI et Code Vein peuvent être trouvés par 14,95 euros, tandis que Control et Grand Theft Auto V: Premium Edition ne le seront guère 19,95 euros.

Ce sont juste quelques exemples des nombreux et que vous pouvez trouver dans la liste complète des réductions que nous vous laissons juste en dessous.

Nouveau jeu Super Deals de janvier (disponible du 15 au 31 janvier)

Offres dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 9,95

PS4 Final Fantasy XV Day One Edition avec DLC cadeau exclusif 9,95 PS4 / XBO Borderlands 3 Deluxe Edition JEU Exclusif avec contenu supplémentaire 9,95 PS4 / NSW Deponia 9,95 PS4 / XBO For Honor 9,95 PS4 Just Cause 4 Steelbook Edition GAME exclusive avec contenu supplémentaire 9,95 PC Rainbow Six Siege 9,95 PS4 / XBO / NSW Starlink Starter Pack 9,95

Offres dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 19,95

PS4 / XBO Civilization VI 14,95 PS4 WWE 2K20 14,95 PS4 / XBO Dead or Alive 6 Steelbook Edition 14,95 PS4 / XBO Code Vein avec cadeau de jeu exclusif DLC 14,95 PS4 / XBO SoulCalibur VI 14,95 PS4 / XBO Journey To The Savage Planet avec GAME cadeau exclusif DLC 17,95 NSW WWE 2K Battlegrounds 19,95 PS4 / XBO The Surge 2 19,95 PS4 / XBO WWE 2K Battlegrounds 19,95 NSW Borderlands Legendary Collection 19,95 NSW BioShock Collection 19,95 PS4 / NSW Racing avec Ryan – Édition spéciale 19,95 PS4 / XBO Control 19,95 PC Ghost Recon: Terres sauvages 19,95 PS4 / XBO Grand Theft Auto V: Édition Premium 19,95 PS4 / XBO Hellblade Senua`s Sacrifice 19,95 PS4 / NSW Operation Triumph + 2 microphones 19,95

VIDEO GAMES offre jusqu’à 29,95

NSW Zoids Wild Blast Unleashed 24,95 PS4 / XBO Doom – Collection Slayers 24,95 NSW Bakugan: Champions of Vestroia 24,95 PS4 / XBO / NSW NBA 2K21 26,95 PS4 / XBO Red Dead Redemption II 26,95 PS4 / XBO / NSW PGA Tour 2K21 29,95 NSW Daemon X Machina avec GAME OST exclusif en cadeau 29,95 NSW Wolfenstein Youngblood Édition Deluxe 29,95

Offres en VIDÉOGAMES jusqu’à 39,95

PC World of Warcraft: Battle for Azeroth 34,95 PS4 / XBO Mafia Trilogy 39,95

Offres en VIDÉOGAMES jusqu’à 49,95

PS4 / XBO / PC Marvel’s Avengers avec cadeau de jeu exclusif STEELBOOK (à partir de 01/18) 44,95 PS4 / XBO Cyberpunk 2077 Day One Edition (à partir de 01/18) 49,95

Offres dans les JEUX VIDÉO jusqu’à 64,95

PS4 / XBO Marvel’s Avengers Deluxe Edition avec contenu supplémentaire et cadeau de jeu exclusif STEELBOOK (à partir du 18/01) 64,95

Offres en MERCHANDISING

Porte-clés MERC Figure Fortnite 3.95 MERC Porte-clés Call of Duty Cold War: Agent spécial 4.95 MERC Porte-clés Call of Duty Cold War: Très secret 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Épuisement 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Avant-garde sombre 4.95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Havoc 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Ragnarok 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Corbeau 4.95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Spécialiste des étincelles 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Tricera Ops 4.95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Valeur 4,95 Porte-clés MERC Pop Fortnite S2: Zoey 4,95 MERC Fortnite S2 Pop Keychain: Drift 4,95 MERC Poster Fortnite Dine n Dash 4,95 MERC Poster Fortnite Loot Llama 4,95 MERC Poster Fortnite Spring Break 4,95 Cahier MERC Call of Duty Cold War: Top Secret 7,95 MERC Loot Battle Box Fortnite 10,95 Peluche MERC Dragon Ball Z série 2: Goku SSJ 15 cm 12,95 Peluche MERC Dragon Ball Z série 2: Kid Boo 15 cm 12,95 Peluche MERC Dragon Ball Z série 2: Majin Vegeta 15 cm 12,95 Peluche MERC Dragon Ball Z série 2: Piccolo 15 cm 12,95 Figurine MERC Totaku Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand 12,95 Figurine MERC Totaku Cyberpunk 2077: V femelle 12,95 Figurine MERC Totaku Cyberpunk 2077: V mâle 12,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Crème Top Secret Taille L 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Crème Top Secret Taille M 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Crème Top Secret Taille S 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Crème Top Secret Taille XL 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Warning Attack Blanc Taille L 14.95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Avertissement Attaque Blanc Taille M 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Avertissement Attaque Blanc Taille S 14,95 MERC T-Shirt Call of Duty Cold War: Avertissement Attaque Blanc Taille XL 14,95 MERC Figure Pop Cyberpunk 2077: V Femme 14,95 MERC Figure Pop Cyberpunk 2077: V mâle 14,95 MERC Toile Dragon Ball Super: Goku Ultra Instinct 14,95 Jeu de plateau MERC Dragon Ball: Memoarrr! 16,95 Jeu de plateau MERC Dragon Ball: Perfect Cell 34,95 MERC Réplique de Johnny Silverhand Cyberpunk 2077 échelle 1: 4 69,95