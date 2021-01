Sony Playstation 5 :

Depuis GAME Espagne préparer les joueurs à monter sur le trône avec tout le confort: le prochain 18 mars Prince of Persia: The Sands of Time Remake est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. réservez le titre dans votre version console dans GAME, ils recevront deux DLC gratuits: le Pack ‘Retour aux origines’ et le Pack ‘Legacy’, Qu’est-ce que tu offres armes et extras exclusifs Pour les utilisateurs. N’oubliez pas que les réservations peuvent être effectuées à la fois dans des établissements physiques et via le site officiel.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Précommandez sur GAME

Si les joueurs réservent Prince of Persia: Remake des Sables du Temps – Son prix est de 39,95 euros -, vous recevrez en cadeau deux DLC qui offrent du contenu supplémentaire. D’une part on trouve le Pack ‘Retour aux origines’– Comprend un ensemble d’armes originales, un filtre classique original et la tenue originale du prince. Le second est le Pack ‘Héritage’– Fournit aux utilisateurs quatre armes de l’histoire du Prince of Persia, et ne peut être obtenu que dans GAME.

Le jeu lui-même se compose de un remake au niveau graphique et jouable de l’une des aventures les plus appréciées de la saga. L’aventure nous entraînera vers les terres de l’Inde et de la Perse, où nous devrons lutter contre des hordes de zombies et d’autres êtres. Notre meilleur allié? Le poignard du temps, un objet dont l’importance englobe à la fois le gameplay et le récit de The Sands of Time.

“Pas un autre Assassin’s Creed”

“Nous avons décidé d’opter pour un traitement visuel unique qui le distinguerait des autres jeux. Ce n’est pas un autre Assassin’s Creed », dit-il. Pierre-Sylvain Gires, réalisateur du remake. “Cette magie, ce fantasme, se manifeste à travers la saturation des couleurs et de l’éclairage, et redéfinir l’identité visuelle du jeu avec ce remake a été tout un défi“. Pour en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à lire notre aperçu complet.

Nous vous rappelons que Prince of Persia: The Sands of Time Remake sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le 18 mars. Pour faire des réservations dans JEU, vous pouvez vous rendre dans l’un de ses établissements physiques ou visiter son site officiel.