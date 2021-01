Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé.

Jeu Espagne se prépare à accueillir le jeu vidéo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui sera disponible pour Commutateur Nintendo exclusivement le suivant 12 février. Le titre offre tout le contenu amélioré de l’original, ainsi que l’histoire inédite de Bowser’s Fury. Les joueurs peuvent faire des réservations de jeux à la fois dans les établissements physiques de la chaîne de magasins et via son site officiel. En cadeau, ils recevront la boîte en métal pour le jeu.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Précommandes

Super Mario 3D World + Bowser Fury est disponible dès maintenant pour réserver sur GAME au prix de 59,95 . Les joueurs recevront un cadeau une boîte métallique exclusive du jeu: est “conçu avec la belle couverture principale du même et que vous pouvez montrer sur votre étagère, vous allez l’adorer! », écrivent-ils de GAME dans leur communiqué de presse.

Le jeu de plateforme 3D offre tout une série d’améliorations par rapport à l’original en termes de graphismes. En outre, cette version ajoute le multijoueur en ligne et d’autres nouvelles mécaniques jouables. De plus, il comprend un nouvel objet: le super capot, ce qui nous permettra de courir plus vite et de monter plus haut, en nous basant sur les mouvements de nos Joy-Con.

“Une production qui Il deviendra sûrement le premier mégahit de la saison sur Switch: combien de millions de jeux cette livraison peut-elle vendre? “, écrivons-nous dans notre avance de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, où vous pouvez trouver toutes les informations sur le jeu. Nous vous rappelons ce début sur Switch le 12 février, et que vous pouvez déjà réserver dans GAME à la fois dans leurs établissements physiques et sur leur site Web.