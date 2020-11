Sony Playstation 5 :

GAME Espagne Il pointe également des ventes et des offres à l’occasion de la Vendredi noir. C’est pourquoi la chaîne de magasins a présenté tous une vague de rabais et de promotions sur les articles et les packs PlayStation. On peut trouver, par exemple, Console PS4 Pro 1 To avec The Last of Us Part II, For Honor et The Division inclus par 379,95.

Nous avons également découvert des packs tels que le contrôleur DualShock 4 V2 avec FIFA 21 et du contenu exclusif FUT pour 79,95 euros; avec réductions sur certains titres exclusifs pour PlayStation 4, comme God of War pour 9,95 ou Days Gone pour 19,95 euros. Cette campagne sera disponible jusqu’au le 30 novembre prochain ou jusqu’à épuisement des stocks.

La campagne Black Friday de GAME sera disponible jusqu’au 30 novembre ou jusqu’à épuisement des stocks

Nous vous détaillons les meilleures offres ci-dessous, mais vous pouvez trouver l’intégralité du catalogue GAME Black Friday sur le lien suivant.

Offres sur les consoles PS4 avec jusqu’à 50 rabais pour BLACK FRIDAY in GAME:

Console PS4 SLIM 500 Go + MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES + FOR HONOUR pour 299,95. Console PS4 PRO 1 To + FOR HONOUR + THE DIVISION 2 pour 339,95.PS4 PRO 1 To + LA DERNIÈRE console américaine: PARTIE II + POUR HONNEUR + LA DIVISION pour 379,95.

Offres sur les produits PLAYSTATION de BLACK FRIDAY dans GAME:

PS VR PACK (MEGAPACK 3) (comprend PSVR + caméra 2.0 + 5 jeux) pour 229,95 DUALSHOCK 4 Controller PACK V2 + FIFA 21 + Contenu exclusif FUT pour 79,95 DUALSHOCK 4 Controller V2 (couleur au choix) pour 39 , 95.

Offres sur les jeux exclusifs PLAYSTATION de BLACK FRIDAY chez GAME: sélection de jeux PS HITS (tels que GOD OF WAR, UNCHARTED 4, JUSQU’À DAWN) pour 9,95 DAYS GONE pour 19,95 DEATH STRANDING pour 19,95 MARVELS SPIDER-MAN pour 29.95.MARVELS SPIDER-MAN GOTY pour 39.95.GHOST OF TSUSHIMA pour 49.95.LE DERNIER D’ENTRE NOUS: PARTIE II pour 49,95.

Offres sur les abonnements PS PLUS et PS NOW:

PS PLUS 12 mois pour 44,99 PS MAINTENANT 90 jours pour 19,99 PS MAINTENANT 12 mois pour 44,99.