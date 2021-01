Sony Playstation 5 :

Contenu promu

La chaîne de magasins GAME a détaillé les trois éditions de Lego Star Wars: The Skywalker Saga que nous pouvons déjà réserver dans leurs différents magasins en Espagne et via leur site officiel, y compris un complètement exclusif qu’ils seront les seuls à vendre dans notre pays.

Pour être un peu plus précis, nous vous laissons alors la liste des éditions et le contenu de chacune.

Les éditions

Lego Star Wars: The Skywalker Saga DELUXE CARBONITE EDITION JEU Exclusif (69,95 euros)

Jeu Lego Star Wars: La saga Skywalker. Figurine exclusive LUKE SKYWALKER “BLUE MILK”. STEELBOOK Exclusif à HAN SOLO dans CARBONITA PACK DE PERSONNAGES exclusif Comprend 6 personnages exclusifs pour le jeu.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga DELUXE EDITION (69,95 euros)

Jeu Lego Star Wars: The Skywalker Saga Figurine exclusive LUKE SKYWALKER “BLUE MILK” PACK DE PERSONNAGES exclusif Comprend 6 personnages exclusifs pour le jeu.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Standard Edition (59,95 euros)

Jeu Lego Star Wars: La saga Skywalker.

Le style LEGO de la saga complète

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ser un nouveau jeu LEGO qui montrera la formule habituelle de la série, combinant beaucoup d’humour avec de l’action, de la plateforme et de la résolution d’énigmes. Comme son nom l’indique, le titre nous permet de revivre l’histoire des films de l’épisode I: The Phantom Menace au récent Episode IX: The Rise of Skywalker. Il sera mis en vente dans PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X / S.

En savoir plus sur LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga est le nouveau jeu d’action et d’aventure de TT Games et Warner Bros basé sur la série de films Lucasfilm pour consoles et PC. C’est la partie la plus ambitieuse, car elle compte près de 500 personnages de tous les principaux films de la saga Star Wars, c’est-à-dire La menace fantôme, L’attaque des clones, La vengeance des Sith, Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque, Le retour des Jedi, le réveil de la force, les derniers Jedi et la montée de Skywalker.