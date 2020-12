Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

GAME a annoncé un plan renouvelé pour faire le saut de génération avec PlayStation 5 qui vous permet d’obtenir le nouveau contrôleur DualSense ou certains des titres de lancement de la nouvelle console de Sony à des prix réduits avec la livraison de jeux DualShock 4 et PS4. De cette façon, des jeux comme Marvels Spider-Man: Miles Morales, Demons Souls Remake ou Sackboy: Une aventure à un prix réduit peuvent être obtenus.

Par exemple, Pour la livraison d’un DualShock 4, vous pouvez obtenir la PS5 DualSense pour 34,95, soit une économie de 50%. En ce qui concerne l’actualité de la PS5 avec le plan de renouvellement, deux jeux PlayStation 4 peuvent être livrés – à condition qu’ils dépassent une note minimale de 5 à l’un des magasins et la valorisation de ces titres plus 10 titres supplémentaires sera actualisée.

Un nouveau contrôleur pour votre console et les nouvelles les plus intéressantes pour PS5

DualSense est nécessaire pour profiter des jeux multijoueurs locaux sur PS5, comme c’est le cas avec Sackboy: Une aventure en grand. La nouvelle génération du pad PlayStation apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’immersion dans les jeux, notamment la vibration optique, les déclencheurs adaptatifs, le microphone et toute une série de fonctions que nous connaissons déjà sur PS4: écran tactile, haut-parleur et capteur de mouvement. Quant aux trois jeux édités par Sony, se démarque la nouvelle aventure d’Insomniac Games avec Miles Morales, qui nous ramène à Manhattan avec plus de dangers, le remake de Bluepoint avec le classique de FromSoftware et la nouvelle aventure de Sackboy, l’un des Les personnages les plus appréciés de PlayStation depuis leurs débuts sur LittleBigPlanet.