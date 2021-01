Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé.

Chaînes de magasins JEU voulait profiter de l’appel Lundi bleu pour tout présenter une vague de ventes sur les produits de jeux vidéo. Le troisième lundi de janvier est connu comme “Lundi bleu” après qu’une agence de voyage ait prétendu que, au sens statistique, c’était “jour le plus triste de l’année” basé sur une formule développée par le britannique Cliff Arnall. Si la formule susmentionnée et ses résultats ont été démentis par des experts de la communauté scientifique (via CNN), cela n’empêchera pas les joueurs de profitez des nouvelles offres que GAME a préparées pour eux. Sera disponible seulement aujourd’hui, 18 janvier, et jusqu’à épuisement des stocks, à la fois dans les établissements physiques et via son site Internet.

Offres Blue Monday GAME sur les consoles, les jeux vidéo et les périphériques:

MARIO KART LIVE HOME CIRCUIT EDICIN LUIGI (NSW) pour 84.95.CONTROLEUR SONY DUALSHOCK V2 + FIFA 21 + FUT (PS4) pour 79.95.NBA 2K21 (PS5) pour 54.95.JEU ET MONTRE SUPER MARIO BROS (RETRO) ) pour 42,95 POKMON SWORD + EXPANSION PASS (NSW) pour 39,95 POKMON SHIELD + EXPANSION PASS (NSW) pour 39,95 VOLTEDGE TX40 UNIVERSAL HEADPHONES (MULTI) for 14,95 MONO HEADSET COMMUNICATOR HEADSET LICENCE OFFICIELLE (PS4) pour 12,95, CECI EST LA POLICE 2 (PS4) pour 7,95, TITAN QUEST (PS4) pour 4,95, POUR HONNEUR (PS4) pour 4,95.

Tu peux trouver toutes les offres sur consoles, jeux vidéo et périphériques de Blue Monday sur GAME ici.

Blue Monday GAME propose sur PC Gaming:

ROCCAT Horde AIMO CLAVIER RVB semi-mécanique pour 34,95 Mars Gaming Ms1 – Haut-parleurs 2.0 Noir / Rouge pour 6,95 TRUST GXT 752 Tapis de souris – M pour 5,95 TRUST GXT 204 Hard Runge TAPIS pour 9,95. GAMEPAD Trust GXT 545 Yula PC-PS3 sans fil pour 24,95 GAMING KROM Kyra RGB KEYBOARD pour 9,95 Mars Gaming Zeus Mcpze1 Kit Clavier + souris de jeu pour 19,95 OZONE MATT Ground Level Pro Spectra RGB Fabric pour 19, 95.WEBCAM Trust Tyro 1080p pour 39,95.WEBCAM Logitech StreamCam USB-C 1080p – GRAPHITE pour 114,95.OZONE REC X50 Omnidirection MICRPHONE – Cardioïde pour 34,95.NACON CL-700SP CLAVIER Optique-Mécanique RVB pour 69,95 .SteelSeries Arctis 3 Black (2019 Edition) CASQUE PC-PS4-XONE-SWITCH-MOBILE pour 69.95.RATN HyperX PulseFire Core RGB 6200 DPI Ambidextre pour 24.95.RATN Mars Gaming MMAX MOUSE PINK pour 19.95.MONITEUR BenQ Zowie XL2540K – 24,5 ” – FHD – 240Hz – Freesync pour 299. KROM Knout Speed ​​MAT pour 5.95.PORTTIL Asus ROG Zephyrus GA401IU-HE002 – Ryzen 7-4800HS – GTX 1660Ti 6GB – 16 Go – 1 To SSD – 14 ” – FreeDos pour 1049.MONITEUR MSI Optix MPG341CQR 34 “VA WQHD 21: 9 144Hz Courbé FreeSync pour 699.CAPTURATOR Elgato Game Capture HD60 S + USB 1080p 60 FPS HDR pour 159.95.PORTTIL Msi GL75 Leopard 10SFK-060XES – i7-10750H – RTX 2070 – 16 Go – 1 To SSD – 17,3 “- DOS gratuit de 1399. MONITEUR Asus TUF VG32VQ1B – 31,5 ” – LED – WQHD – 165 Hz – FreeSync Curved by 379.COVER Millenium Lulu – Ryzen 5 3600 – GTX 1660 – 16 Go – 240 Go SSD – 1 To – WIN10 pour 899.

Tu peux trouver toutes les offres sur PC GAMING du Blue Monday Game ici.