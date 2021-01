Sony Playstation 5 :

Chaînes de magasins JEU a révélé, comme chaque année, quels ont été les jeux qui ont captivé les joueurs l’année précédente dans ses établissements en Espagne. En 2020, le vainqueur a été FIFA 21, suivi d’Animal Crossing: New Horizons et The Last of Us Part II étant à la troisième place. De GAME, ils ont tellement partagé le top mondial des jeux les plus vendus, sur la base de la période comprise entre le 7 janvier 2020 et le 8 janvier 2021. Ils ont également mis en évidence qui ont été les plus demandées par les joueurs pour chaque famille de consoles du marché. Nous vous laissons les listes ci-dessous:

TOP 20 des jeux vidéo les plus vendus dans GAME au cours de l’année 2020

1. FIFA 21.

2. ANIMAL CROSSING: NOUVEAUX HORIZONS.

3. LE DERNIER DES NOUS: PARTIE II.

Quatre. GTA V.

5. MINECRAFT.

6. FIFA 20.

sept. ASSASSINS CREED: VALHALLA.

8. FORTNITE: LOT LE DERNIER RIRE.

9. MARIO KART 8 DELUXE.

dix. CYBERPUNK 2077.

Onze. SUPER MARIO 3D: ALL-STARS.

12. ÉPÉE ET BOUCLIER POKMON.

13. FANTÔME DE TSUSHIMA.

14. FINAL FANTASY VII REMAKE.

quinze. SUPER MARIO ODYSSEY.

16. MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES.

17. DIEU DE LA GUERRE.

18. DRAGON BALL Z: KAKAROT.

19. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR.

dix. RING FIT ADVENTURE.

PS5

1. Marvels Spider-Man: Miles Morales

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Les âmes du démon

4. Call of Duty Black Ops Guerre froide

5. Sackboy Une grande aventure!

6. Watch Dogs Legion

7. NBA 2K21

8. Fortnite: le pack du dernier rire

9. Godfall

10. FIFA 21 Édition Next Level

PS4

1. FIFA 21

2. The Last of Us Part II

3. Grand Theft Auto V

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. Fantôme de Tsushima

6. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

7. FIFA 20

8. Dieu de la guerre

9. Fortnite: le dernier pack de rire

10. Remake de Final Fantasy VII

Commutateur Nintendo

1. Animal Crossing: Nouveaux horizons

2. Mario Kart 8 Deluxe

3. Super Mario 3D All-Stars

4. Minecraft – Édition Nintendo Switch

5. Super Mario Odyssey

6. Épée Pokémon

7. Ring Fit Adventure

8. Super Mario Party

9. Luigi’s Mansion 3

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Xbox Series X / S + Xbox One

1. FIFA 21

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Cyberpunk 2077

4. Grand Theft Auto V

5. Red Dead Redemption II

6. Kingdom Hearts III Deluxe Edition

7. Dragon Ball Z: Kakarot

8. Call of Duty Modern Warfare

9. FIFA 20

10. Engrenages 5

PC

1. Cyberpunk 2077

2. Les Sims 4

3. Édition Collector de World of Warcraft Shadowlands

4. Anthologie de The Elder Scrolls

5. FIFA 21

6. La Division 2

7. World of Warcraft: Battle for Azeroth

8. DOOM Eternal

9. Diablo III Battlechest

10. Cyberpunk 2077 Édition Collector

Figures / Merchandising

1. Packs de personnages LEGO Super Mario

2. Jeu Pop Funkoverse Harry Potter

3. Peluche Dragon Ball: Dragon Ball

4. (Figurine Blizzard Series 5 mignonne mais mortelle)

5. Figurine Pop Dragon Ball Z: Tournoi Mondial de Goku

6. Figurine Pop Rick et Morty S6: Rick en costume mécanique

7. Figurine Blizzard Series 4 mignonne mais mortelle

8. Figurine Pop Star Wars The Mandalorian: The Child 10 “

9. Figurine Pop Dragon Ball Z: Vegeta Galick Gun

10. Figurine Pop NYCC Fortnite Dark Voyager