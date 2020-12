Sony Playstation 5 :

Edd Coates, artiste UI chez Double Eleven, un studio britannique qui a travaillé sur des jeux comme Rust, Prison Architect ou Minecraft Dungeons, a lancé un nouveau projet personnel dans lequel il entend collecter des interfaces de jeux vidéo dans une sorte de base de données. Vous avez créé un site Web appelé Base de données de l’interface utilisateur du jeu que déjà Comprend plus de 12 000 images de menu, boîtes de dialogue et 340 interfaces de jeu.

Si nous accédons à la base de données de l’interface utilisateur du jeu, nous pouvons voir comment c’est possible filtrer toutes les images existantes en recherchant entre des jeux spécifiques ou des styles spécifiques: nous pouvons filtrer entre les interfaces de style pixel art, artisanal ou design plat. Vous pouvez également trouver des styles plus spécifiques, tels que la nature, circulaire ou gothique. Et vous pouvez même consulter les interfaces par matériaux, tels que aspect bois pour homme, papier, métal ou tout autre type.

Outil de développement des ressources et de l’environnement

Grâce à cette ressource, les développeurs de jeux vidéo peuvent trouver des références pour leurs projets plus facilement. Si un auteur amateur souhaite créer une interface pour son jeu et ne sait pas très bien comment le faire, il lui suffit d’accéder à la base de données de l’interface utilisateur du jeu et de trouver celle qui lui convient le mieux. De plus, vous pouvez également apprendre certaines astuces qui sont déjà intégrées dans les productions de studios plus expérimentés, comme la disposition des menus ou le style qui correspond le mieux à chaque genre. Cela permet également de préserver une facette mal conservée des jeux vidéo et aussi d’étancher la curiosité des joueurs.

Base de données de l’interface utilisateur du jeu est ouvert aux collaborations de deux types: un économique, avec la possibilité de faire un don au projet pour qu’il continue à être actif et en croissance, et un autre plus participatif permet à quiconque de vous envoyer des images d’interfaces de jeu depuis n’importe quelle plateforme, en suivant cela avec certaines directives qu’ils spécifient sur leur site Web.