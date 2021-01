Sony Playstation 5 :

Xbox a annoncé aujourd’hui quel sera le jeux gratuits auquel les membres se sont abonnés Or en direct peut entrer février et gardez pour toujours dans vos bibliothèques Xbox Series X / S et Xbox One. Ce mois-ci, la liste traditionnelle de quatre a été élargie avec un jeu supplémentaire, de sorte qu’au total, il y aura cinq titres qui peuvent être obtenus gratuitement en souscrivant soit au service de jeu en ligne, soit au Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend ce dernier.

Les Jeux d’or de février Ils sont les suivants:

Cinq grands jeux pour Xbox

Engrenages 5 est le dernier opus de cette populaire franchise de tireurs de couverture, un jeu qui vient d’être entièrement repensé pour profiter des avantages de la Xbox Series X / S. Nous connaîtrons l’histoire de Kait Diaz dans une aventure pour découvrir ce qui l’unit au côté ennemi.

Resident Evil être disponible gratuitement pour les utilisateurs de Xbox Live Gold dans une version remasterisée qui nous aide à revenir dans ce premier opus qui a jeté les bases d’un genre qui est non seulement resté en vigueur jusqu’à aujourd’hui dans sa propre saga, mais qui a également inspiré de nombreux jeux du genre d’horreur tout au long de ces années.

Dandara: Trials of Fear Edition est un jeu vidéo indépendant dans lequel nous explorons le monde de Salt grâce à un système gracieux de mouvements et de sauts entre plates-formes en deux dimensions. Ce pixel art metroidvania nous invite à nous perdre dans de beaux décors tout en écoutant sa merveilleuse bande son.

Indiana Jones et le tombeau de l’empereur nous rappelle que l’explorateur le plus connu de tous les temps est toujours à la mode; Avec l’annonce de votre nouveau jeu vidéo, c’est un moment plus qu’idéal pour revisiter cette histoire interactive qui se bat à nouveau contre les nazis qui tenteront de conserver l’un des artefacts les plus puissants de l’humanité.

Planète perdue 2 est la suite de ce titre culte qui nous a emmenés sur une planète gelée pour nous forcer à lutter contre les monstres de science-fiction les plus terrifiants. Cet épisode comprend le mode multijoueur jusqu’à quatre joueurs, la personnalisation des personnages et des armes et la conduite de véhicules.

Le prix du Xbox Live Gold augmente

En plus des nouveaux Games with Gold, Xbox a annoncé aujourd’hui que son service de jeux en ligne verra désormais son prix augmenter. La société explique qu’elle a tendance à revoir périodiquement le coût de ses services et que c’est maintenant au tour de Xbox Live Gold après une décennie au cours de laquelle le prix de son abonnement n’a pas changé. Cette augmentation n’affectera pas ceux qui ont déjà contracté plusieurs mois du programme, même si elle commencera à s’appliquer la prochaine fois qu’ils renouvelleront.

En ce qui concerne le téléchargement, Xbox en parle le mois de Live Gold coûtera 10,99 $ (un dollar de plus qu’avant), les trois mois coûteront 29,99 $ (cinq dollars de plus qu’avant) et l’abonnement de six mois vaut 59,99 $. Ce changement aura son équivalence sur d’autres marchés internationaux, comme l’espagnol.