La Coalition a annoncé quand nous pourrions profiter de l’extension de Gears 5: Hivebusters. Soyez le 15 décembre prochain et soyez inclus dans le catalogue Xbox Game Pass Ultimate sur console, PC et Android. Les joueurs qui ne sont pas abonnés à ce service pourront l’obtenir indépendamment pour un prix de 19,99 euros en Espagne, via le Microsoft Store. Il est également inclus dans le Gears 5: édition du jeu de l’année à compter du 15 décembre susmentionné.

Hivebusters, la nouvelle extension de Gears 5

Dans cette nouvelle extension, les joueurs ont la possibilité de se mettre dans la peau de Lahni, Keegan et Mac, des personnages que nous avons eu l’occasion de rencontrer grâce au mode Escape de Gears 5. Dans Hivebusters nous devrons les accompagner dans sa première mission en tant que Scorpio Squad: l’objectif est de détruire la ruche de l’essaim “pour sauver Sera et trouver sa propre rédemption”.

L’expansion offre aux joueurs une campagne de 3 heures, qui les traînent vers le Îles volcaniques de Galangi. “Les rivières de lave et les plages de sable de l’île présentent un nouveau prédateur mortel et sont infestées de créatures de l’essaim”, soulignent-ils dans l’étude. Autre nouveauté, les utilisateurs peuvent utilisez et améliorez vos compétences ultimes dans la campagne pour la première fois.

Il est temps de sauver Sera en détruisant la ruche Swarm

Hivebusters permet une coopérative jusqu’à trois joueurs, à la fois en ligne et en écran partagé, afin que nous puissions partager cette nouvelle aventure avec nos amis. Il comprend également 16 nouvelles réalisations pour débloquer 210 G, et il convient de noter que l’extension profite également de les capacités techniques de la Xbox Series X / S– Offre des temps de chargement réduits, une reprise rapide, un taux de rafraîchissement variable et des graphiques 4K HDR Ultra sur la série X.

Nous vous rappelons que Gears 5 peut être apprécié sur les consoles PC et Xbox, et est inclus dans le service d’abonnement Xbox Game Pass. “Retour le roi des tireurs à la troisième personne avec l’une de ses livraisons les plus spectaculaires et complètes. Un délicieux jeu d’action plein de contenu dont les fans de la saga tomberont amoureux “, écrivons-nous dans notre analyse du jeu.