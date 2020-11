Sony Playstation 5 :

NVIDIA continuez à faire des pas avec GeForce maintenant s’imposer comme l’un des principaux plates-formes de jeu en streaming nous permettant de lire nos titres déjà acquis depuis un PC depuis n’importe où en Espagne tant que nous avons une connexion Internet assez stable.

Aujourd’hui, sans aller plus loin, la marque verte a annoncé lancement de GeForce Now sur les appareils iOS (iPhone et iPad) via Safari, le navigateur Web utilisé par ces appareils, permettant aux joueurs de cette plateforme de jouer aux plus de 650 jeux compatibles avec la bibliothèque GeForce Now (rappelez-vous que vous devez les faire acheter dans votre magasin préféré, que ce soit Steam, Epic …).

De plus, NVIDIA a également annoncé queGeForce Now prendra bientôt en charge GOG, l’un des magasins numériques les plus importants pour les joueurs sur PC qui appartient à CD Projekt, la filiale du studio de développement CD Projekt RED chargé de donner vie à Cyberpunk 2077.

Comment utiliser GeForce Now sur iOS

Pour utiliser GeForce Now sur les appareils iOS, vous devez suivre quelques étapes très simples:

De plus, pour utiliser GeForce Now, vous aurez besoin d’un système d’exploitation iOS 14.2 ou iPadOS 14.2 ou supérieur. En ce qui concerne les abonnements, rappelez-vous que le service peut être utilisé entièrement gratuitement ainsi que via une adhésion Founders qui coûte 5,49 euros par mois ou 27,45 euros pour 6 mois.

Fortnite est en route pour iOS

Un autre détail important annoncé aujourd’hui par NVIDIA est qu’à ce moment Fortnite n’est pas disponible sur GeForce Now pour iOS mais le sera pour les prochains mois car la marque verte travaille avec Epic Games pour publier une version tactile de Fortnite. «Bien que la bibliothèque GeForce NOW soit destinée à être utilisée sur mobile avec un contrôleur, plus de 100 millions de joueurs ont préféré utiliser les commandes tactiles dans Fortnite. Epic Games et NVIDIA s’efforcent de fournir la meilleure expérience Fortnite à partir du cloud. Les membres de GeForce NOW pourront bientôt trouver le jeu dans iOS Safari », commente NVIDIA.