Les activités de haut niveau de Genshin Impact nécessitent l’utilisation de matériel limité, le Résine d’origine, qui se recharge au fil du temps ou en dépensant des Protogems qui peuvent être achetés avec de l’argent réel. Les développeurs du RPG gratuit, miHoYo, ont promis que dans le mise à jour 1.3 résoudra ce problème éliminer son utilisation pour certaines activités et donner plus de résine originale dans le Pass de combat.

Dans la version actuelle, le La résine est nécessaire pour obtenir les récompenses terminer des activités pour ouvrir les lignes telluriques, les domaines du Nether, les chefs d’élite et les chefs hebdomadaires. “Tous les événements de la version 1.3 qui ne nécessitent pas d’affleurements telluriques faisant face ou les domaines ne consomment pas Résine originale », promettent-ils de l’étude chinoise.« La grande majorité des les événements à grande échelle dans les versions futures ne consommeront pas non plus Résine d’origine “.

En plus d’avoir besoin de moins d’unités de ce matériel pour jouer, vous en serez récompensé. Dans le Battle Pass du Wanderer et dans le Gnostic Battle Pass, les joueurs recevront un Résine faible tous les dix niveaux à partir du niveau 5. Les les matériaux de mise à niveau qui se trouvaient dans cet espace de passage seront remplacés pour la résine, mais ça “ne modifiez pas le montant total” gagné, car il est réparti entre tous les niveaux.

Entre autres améliorations à venir avec la mise à jour 1.3 Il y a la compatibilité avec les commandes des téléphones mobiles iPhone et des tablettes iPad, la possibilité d’ajouter une certaine quantité de matériaux lors de la mise à niveau des armes avec une seule touche, un système pour transformer les matériaux et équilibrer les améliorations, entre autres.

Les versions Switch et PS5 arriveront en 2021

Genshin Impact est disponible gratuitement sur PC, Android, iOS et PS4. En 2021, les versions pour Nintendo Switch et PlayStation 5 seront publiées. Dans notre revue, nous le qualifions de remarquable grâce à “une section visuelle impressionnante, un gameplay qui accroche -et impeccablement exécuté-, des personnages avec lesquels il est facile de s’attacher et quelques microtransactions cela peut être complètement ignoré. “