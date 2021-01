Sony Playstation 5 :

Genshin Impact est devenu l’un des jeux les plus populaires de ce 2020, invitant les joueurs à explorer les paysages et les scénarios de Teyvat, un monde de fantaisie où se déroulent les aventures de ce JRPG. Développé par myHoYo, l’équipe souhaitait partager un mini-documentaire comment ils ont travaillé pour façonner à l’une des régions de ce titre: les terres gelées d’Espina Dragn ou Dragonspine. Vous pouvez en profiter ci-dessous:

Genshin Impact: Création des domaines de Dragon Thorn

Dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes, myHoYo a expliqué que Dragon Thorn est basé sur le Cervin ou le Mont Cervin des Alpes, caractérisé par sa forme pyramidale frappante. D’autre part, l’étude explique comment le froid et les intempéries de cette région à Genshin Impact peuvent être appréciés pas seulement au sens artistique: cela a également un impact sur le gameplay avec l’apparition de la mécanique Pur froid introduit dans la mise à jour 1.2. C’est une barre bleue qui apparaît juste au-dessus de nos points de santé, et elle se remplira pendant que nous passons du temps à Dragon Thorn.

Alors que cette zone est plus petit que le reste des régions de Teyvat, myHoJ’ai passé beaucoup de temps créer des sections intérieures de grottes pour maximiser la zone explorable. De plus, Dragon Thorn possède également différents territoires qui lui permettent d’offrir aux joueurs un paysage beaucoup plus riche et naturel. “Plus ils exploreront le territoire, plus ils seront conscients que les environnements et l’atmosphère changent”, expliquent-ils.

Espina Dragn repose sur le mont Cervin des Alpes

Le jeu célèbre actuellement l’événement Hypostic Symphony, avec lequel les joueurs peuvent gagner protogems gratuitement et bien plus. Soyez disponible jusqu’à ce prochain 31 janvier et nous pourrons participer à la fois seuls et en mode multijoueur. Nous vous rappelons que Genshin Impact est actuellement disponible aussi bien sur les appareils mobiles tels que PC et PS4, en attendant de faire ses débuts également en PS5 et Switch.

“Amusant, énorme … et gratuit. miHoYo lance le jeu de rôle qui pourrait révolutionner le «gacha» dans les systèmes domestiques », écrivons-nous dans notre analyse. Si vous venez de commencer avec Genshin Impact, nous vous invitons également à consulter notre guide complet trucs et astuces.