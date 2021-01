Sony Playstation 5 :

De miHoYo, les responsables du free to play populaire Impact Genshin, nous avons des nouvelles de la Nouvel évènement pour commencer très tôt dans le jeu, à la fois en Espagne et dans le reste du monde. Il s’agit de Symphonie hypostique, un événement qui modifierait certains domaines du titre pour inclure Défis contre l’hypostase pure du jamais vu jusqu’à présent. Grâce à cet événement, nous pouvons gagner des Protogems pour notre compte et des récompenses plus spéciales.

Événement Sinfona Hipostsica: date et heures

La première chose que vous devez savoir si vous souhaitez participer à ce nouvel événement Genshin Impact est les heures et dates choisies pour le même. Il aura une durée d’environ deux semaines, et c’est que ce prochain Samedi 16 janvier 2021 à 10h00 et terminer le Dimanche 31 janvier 2021 à 03h59.

Événement de symphonie hypostatique: Gagnez des Primogems au 1er Clear! Dirigez-vous vers le domaine de l’événement et défiez les Pure Hypostases inédites, accumulez des points et réclamez la carte de visite exclusive à l’événement «Celebration: Hypostasis» et d’autres récompenses. Détails: https://t.co/30dH1dQryS#GenshinImpact pic.twitter.com/gLMGfSe152— Paimon (@GenshinImpact) 14 janvier 2021

Détails de l’événement Sinfona Hipostsica et récompenses

La dynamique de cet événement est simple, domaines marqués par l’événement Ils contiendront en eux de la Pure Hypostase, des ennemis encore jamais vus à ce jour. Si nous les battons, nous obtiendrons accumuler des points, et après avoir atteint un certain nombre de points, nous pouvons obtenir des prix et des récompenses. L’un des détails les plus intéressants est que La première fois que vous parvenez à relever le défi, vous obtiendrez des Protogems gratuits, une pièce très précieuse.

Ceux-ci sont le détails et caractéristiques de l’événement partagé depuis miHoYo:

Dès le premier jour de l’événement: Un nouveau défi sera débloqué chaque jour, jusqu’au septième jour où tous les défis auront été débloqués.Avant de commencer: Vous pouvez sélectionner le niveau de difficulté du défi et certaines variations avec lesquelles obtenir de meilleurs résultats pendant le combat. En fonction des variations et du niveau de difficulté de combat que vous sélectionnez, vous obtiendrez les points correspondants après avoir surmonté le défi.Vous pouvez participer au défi: en mode solo ou multijoueur.Pendant l’événement: Vous pouvez participer plusieurs fois au même challenge pour améliorer votre marque personnelle. Votre score total sera la somme de tous les scores maximum obtenus à chacune des étapes du défi. Une fois que vous avez accumulé un certain nombre de points, vous pouvez obtenir les récompenses correspondantes.

N’oubliez pas qu’après la fin de l’événement, les points accumulés seront éliminés et vous ne pourrez pas réclamer plus de récompenses, donc n’oubliez pas de les récupérer à temps. D’autre part, il convient de mentionner que pour participer à l’événement, vous devez avoir Niveau de rang d’aventure atteint 20 ou plus.

Nous vous rappelons que vous pouvez visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces du jeu miHoYo. Impact Genshin est un JRPG et un rôle gratuit disponible dans PC, PS4, PS5 et mobiles Android et iOS (bientôt disponible sur Switch). Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, n’hésitez pas à lire notre analyse.