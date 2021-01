Sony Playstation 5 :

Genshin Impact est le populaire RPG et JRPG de MyHoYo, qui en Espagne est disponible à la fois sur PC comme PS4 et appareils mobiles. Le titre est caractérisé par accueillir toutes sortes de personnages avec quoi leurs capacités et pouvoirs spécifiques, ils deviennent le nouvel objet de désir des joueurs. A cette occasion, le studio chinois nous a fait découvrir Ganyu avec une bande-annonce qui se concentre sur son jouabilité. Ce nouveau personnage peut déjà être trouvé dans le jeu. Vous pouvez profiter votre avance au dessous de:

Genshin Impact accueille Ganyu

“Les pieds légers, arpentez les rues et les ruelles. A quelques secrets sur le port de Liyue à partager avec vous la veille du lever du soleil “est la brève description qui MyHoYo offre de Ganyu, un personnage mystérieux qui semble posséder plus d’informations qu’il n’y paraît. Pour commencer la mission de l’histoire de Ganyu dans Genshin Impact, nous devrons cependant attendre le 12 janvier à 18 h (heure du serveur).

Sa mission s’appelle Sinae Unicornis, et exige que les joueurs aient au moins atteint le rang aventure 40 à Genshin Impact, ainsi que d’avoir terminé Archon Quest, Chapitre I: Acte III: Une nouvelle étoile approche. Tandis que l’histoire de Chapter Sinae Unicorn est disponible en permanence après son lancement, La bannière de Ganyu n’est que pour une durée limitée.

Voyageurs, faites le plein d’armes et de personnages lors de l’événement, souhaitez “À la dérive dans le port” pour rendre votre groupe plus fort au combat! #GenshinImpact pic.twitter.com/u0jS3ptX7j— Paimon (@GenshinImpact) 10 janvier 2021

Le 12 janvier, la mission de Ganyu et sa bannière seront disponibles

Il bannière de ganyu à Genshin Impact sera disponible à partir de 12 janvier à 18 h 00 (heure du serveur), et terminez le 2 février à 15 h 00 (heure du serveur). Baptisé à la dérive dans le port, l’attraction principale de ce forfait est le combattant 5 étoiles. Les autres personnages qui seront également présents seront: Xiangling, Xingqiu et Noelle.

Avant la fin de l’année, Genshin Impact a accueilli mise à jour v1.2 du jeu. Vous pouvez retrouver toutes les actualités dans notre article, parmi lesquels on en découvre deux de nouveaux personnages, plus d’armes, une zone froide et bien plus encore. “Amusant, énorme … et gratuit. MiHoYo lance le jeu de rôle qui pourrait révolutionner le ‘gacha’ dans les systèmes domestiques”, écrivons-nous dans notre analyse.