Bonne nouvelle pour les joueurs espagnols et pour le monde entier Impact Genshin; les responsables ont révélé que Version iOS à venir du jeu recevoir prise en charge des contrôles et contrôleurs externes, en particulier lorsque le mise à jour 1.3 (le mois dernier, la version 1.2 est sortie). L’information vient grâce au dernier entretien avec les développeurs publié hier, 19 janvier 2021 sur le site officiel du titre, dans lequel certaines des futures actualités sur lesquelles l’équipe travaille ont également été commentées.

Genshin Impact sur iOS compatible avec les contrôleurs

Comme beaucoup d’entre vous le savent, en particulier les joueurs mobiles Genshin Impact, qui ne sont pas rares, le jeu dans ses versions pour Android et iOS non compatible avec les contrôleurs pour le moment ou des contrôles externes. C’est pourquoi c’est une demande que miHoYo reçoit en permanence de la communauté, et ses créateurs sont conscients de ce que veulent les joueurs.

Lors de la dernière discussion avec les développeurs, l’une des questions était précisément de savoir si jouer avec le contrôleur sur iOS, quoi l’équipe a répondu oui.

À partir de la version 1.3, vous pouvez utiliser les pilotes suivants:

Manette sans fil Xbox (Bluetooth) Manette sans fil Xbox Elite (2e génération) Manette PlayStation DualShock 4. Manette Bluetooth pour appareils iOS (certains manettes Bluetooth ne sont pas pris en charge).

Il convient de souligner que selon l’équipement, ces conducteurs Ils ne seront compatibles que si nous avons un appareil iOS 14 ou supérieur, donc pas non plus en vaudra la peine. Malheureusement, il n’a pas été mentionné si cette fonction sera également ajoutée sur les téléphones Android (même si nous imaginons qu’elle arrivera tôt ou tard). Entre autres questions liées au mobile, il a demandé quand être disponible la fonction de pré-téléchargement de mise à jour, afin que vous puissiez immédiatement lire le titre lorsqu’il y a un nouveau patch. miHoYo a déclaré à cet égard que cette fonction sera également activé dans la version 1.3.

Bonjour les voyageurs! Encore une fois, nous vous apportons les dernières et meilleures discussions des développeurs! Détails >>> https://t.co/icyFoZWTNj#GenshinImpact pic.twitter.com/8T2ePVn6lu— Genshin Impact ES (@GenshinImpactEP) 19 janvier 2021

Malheureusement pour le moment, nous ne savons toujours pas quand la date de sortie de la version 1.3 sera par Genshin Impact. Il faut se rappeler que le dernier 1.2 est sorti il ​​y a un mois, courant décembre 2020, donc sûrement même dans quelques semaines on ne sait toujours rien de plus concret.

Nous vous rappelons que vous pouvez visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces du jeu miHoYo. Impact Genshin est un JRPG et un rôle gratuit disponible dans PC, PS4, PS5 et mobiles Android et iOS (bientôt disponible sur Switch). Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, n’hésitez pas à lire notre analyse.