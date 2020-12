Sony Playstation 5 :

Impact Genshin a déjà très proche votre nouvelle mise à jour Décembre, que nous verrons ceci mercredi prochain 23 en Espagne et dans le monde entier si les plans sont inférieurs aux attentes. miHoYo a partagé dans leurs réseaux une remorque qui fait progresser les contenus les plus remarquables du version 1.2 de son populaire free to play et parmi les nouveautés qui intéresseront sûrement le plus les joueurs est la présentation d’une nouvelle zone sur la carte et de deux personnages jouables. Dans cette actualité nous résumons les détails les plus importants.

Nouvelle zone à Genshin Impact: Espinadragn

Dans la version 1.2, le contenu le plus important que le jeu recevra est sans aucun doute une nouvelle zone sur la carte. Il s’agit de la première mise à jour du titre qui apporte une extension de la carte depuis son lancement fin septembre. Cette zone ça s’appelle Espinadragn et ici les voyageurs pourront tester leurs compétences en tant qu’explorateurs un climat froid. Sans surprise, la zone est située au sud de Mondstadt. Ci-dessous vous pouvez consulter une image à quoi ressemble la carte de cette zone.

Entre les particularités qui inclut Espinadragn dans sa géographie, nous trouvons ce qui suit:

Nouveaux composants jouables: puzzles, missions et plus encore. Il existe une ancienne civilisation perdue, une multitude de ressources, des artefacts exotiques et des plans d’armes 4 étoiles.Un nouveau mécanisme de jeu: le climat glaciaire; Lorsque vous êtes dans cet environnement, vos personnages accumuleront un froid extrême. Lorsque Extreme Cold atteint la limite maximale, les personnages perdent progressivement des points de vie.Mécanismes qui appliqueront des effets spéciaux: les monstres environnants. Avant d’attaquer un monstre, découvrez les avantages que le mécanisme peut vous offrir.La boussole du chasseur de trésor: Il semble être affecté par les lignes telluriques et les conditions météorologiques extrêmes de l’Espinadragn … Vous ne pourrez pas l’utiliser dans cette zone.Quartz carmesé: ce sont d’étranges pierres précieuses qui dégagent une énergie chaleureuse. Décomposez-les et récupérez leurs fragments pour que votre personnage puisse profiter de la chaleur (et ainsi atténuer son froid extrême).Des monticules de glace étranges: qui sera difficile à casser et ne fondra pas même s’il est brûlé par le feu. Ces monticules ne fondront que si vous les attaquez sous l’effet du quartz cramoisi et des trésors cachés sont cachés sous eux.

Nouvel événement: le prince calcaire et le dragon

Salutations, voyageurs! La mise à jour de la version de décembre pour Genshin Impact est juste à l’horizon. Cette dernière mise à jour comprendra une toute nouvelle zone appelée Dragonspine! Voir tous les détails >>> https://t.co/Y2lLKx0Cqs#GenshinImpact pic.twitter.com/iTCuSVKbvZ— Paimon (@GenshinImpact) 17 décembre 2020

Cette version comportera également un nouvel événement saisonnier intitulé The Prince of Limestone and the Dragon. Cette mission principale nous amènera également à gagner différentes récompenses pour l’avoir accomplie. Par exemple, vous pouvez Obtenez l’arme exclusive Ponzo Wish (une épée légère). Et pendant l’événement, en accomplissant les missions correspondantes, vous débloquerez les bonus de l’arme “Ponzoous Wish”. Les personnages équipés de Poisonous Wish gagneront des bonus spéciaux en explorant Dragon Spin.

Deux nouveaux personnages: Albedo et Ganyu

Lors des nouvelles missions de l’événement Le Prince de Limestone et le dragon en Espinadragn nous pourrons rencontrer l’un des deux nouveaux personnages qui arriveront dans Genshin Impact avec la version 1.2. Il s’agit de Albédo, dont la société elle-même a également avancé une bande-annonce avec plus d’informations sur son histoire, ses compétences et ses talents. Albédo est le chef alchimiste de Mondstadt, bien qu’il ne se considère pas comme un génie.

Albedo utilise comme arme principale un épée légère et son élément est le Geo. D’un autre côté Ganyu est un archer d’élément Cryo, moitié humain et moitié Adeptus, qui travaille comme secrétaire des Sept étoiles de Liyue. Pour le moment, plus d’informations à ce sujet sont inconnues, mais nous en saurons bientôt plus dans la version 1.2.

Nouveau système: Arbre éternel froid

L’arbre éternel froid est un Magnifique arbre gardant la nouvelle plaine enneigée depuis les temps anciens, comme rapporté par miHoYo. “Lorsque vous êtes dans Dragon Spin, vous pouvez peut-être trouver des chats écarlates. Collecter des chats écarlates pour améliorer l’arbre éternel froid augmentera le niveau de l’arbre et vous permettra d’obtenir des rencontres du destin, des destins entrelacés, des planeurs, des gadgets et d’autres récompenses.

Nouveau domaine: Pic Vindagnyr

Après avoir terminé la mission «Sur la montagne», vous pouvez accéder au sommet de la montagne d’Espinadragn pour débloquer le nouveau domaine: “Peak of Vindagnyr”. En complétant les défis du domaine, vous pouvez obtenir les ensembles d’artefacts “Nomad of Winter” et “Heart of the Deep”, entre autres. Dans ce domaine, les personnages continuera d’accumuler un froid extrêmeLa surface de la plateforme de défi passage de l’état chaud à froid froid par intermittence. La surface chaude réduira l’accumulation de froid extrême des personnages, tandis que la surface froide l’augmentera à des vitesses plus élevées.

Nous vous rappelons que vous pouvez visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces du jeu miHoYo. Impact Genshin est un JRPG et un rôle gratuit disponible dans PC, PS4, PS5 et mobiles Android et iOS (bientôt disponible sur Switch). Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, n’hésitez pas à lire notre analyse.