L’organisateur du gala Les Game Awards, le journaliste Geoff Keighley, a été chargé de confirmer quelque chose que nous soupçonnions déjà: La nouvelle carte du populaire indie Among Us sera présentée lors de la cérémonie de remise des prix. Cet événement aura lieu le prochain 10 décembre avec une diffusion en direct des studios de Los Angeles, Londres et Tokyo. Sur son compte Twitter, Keighley a partagé la nouvelle qui plaira sûrement beaucoup aux joueurs espagnols et du monde entier qui se sont tournés vers le jeu de Innersloth.

Parmi nous: nous aurons une nouvelle carte aux Game Awards

Annoncé par Geoff Keighley, la prochaine carte de Parmi nous être connu aux Game Awards. Ce que nous ne savons pas encore, c’est s’il s’agit d’une petite avance ou si nous pouvons profiter d’un regard sur la scène en profondeur. Le 18 novembre, l’équipe de développement a déjà annoncé que nous connaîtrions bientôt cette nouvelle carte, dont la première image nous montrait ce que Il semblait être le centre de commandement d’un croiseur spatial.

Parmi nous débuts en 2018 sur les appareils mobiles et PC, mais ce n’est que cette année que le titre a commencé à gagner plus de popularité et d’attention par les joueurs. Il a été téléchargé plus de 100 millions de fois, alors qu’il a dépassé le très populaire Fall Guys: Ultimate Knockout en tant que jeu le plus regardé sur Twitch et le jeu le plus vendu sur Steam.

Parmi nous montre leur nouvelle carte aux Game Awards

Si vous ne savez toujours pas à ce stade de la vie quelle est la formule qui suit Parmi nous, nous vous le dirons dans un instant: les joueurs incarnent une équipe de personnages vous devez effectuer une série de tâches pour gagner et survivre. Le problème? Entre eux un imposteur est trouvé Il a deux objectifs: saboter ses objectifs et éliminer ses compagnons un à un.

Le jeu a récemment reçu une mise à jour qui a ajouté quelques avantages à l’imposteur, alors qu’il était occupé à corriger divers bogues techniques. Parmi nous est devenu viral grâce à des streamers comme Ibai Llanos, qui n’a pas hésité à inviter Agero et Neymar à jouer à quelques jeux.