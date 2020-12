Sony Playstation 5 :

Les joueurs ont choisi Ghost of Tsushima comme Jeu de l’année lors du vote organisé par The Game Awards. Au cours des derniers jours, il a été possible de voter sur le site officiel de l’événement pour le Choix du joueur, dont les votes comptent dans un 10% pour le vote GOTY Officiel (Jeu de l’année) des Game Awards 2020. Le titre de Sucker Punch s’est affronté avec The Last of Us Part II lors d’un vote serré.

Félicitations Ghost of Tsushima et @SuckerPunchProd – les fans vous ont choisi comme leur choix pour Player’s Voice! pic.twitter.com/BpWmwwUCRG— The Game Awards (@thegameawards) 8 décembre 2020

Le vote pour le Player’s Choice Award était basé sur une secondesystème knockout où à la fin se trouvaient le jeu Sucker Punch Productions et le jeu Naughty Dog, tous deux exclusifs à PlayStation 4. Tous deux ont vaincu Hades, Spider-Man: Miles Morales et Doom Eternal.

Aux Game Awards, un jury composé de 95 médias de communication traditionnelle, YouTube et podcasting du monde entier, mais avec une prédominance des États-Unis (il existe par exemple 24 médias nord-américains et 4 espagnols). Les nominés pour GOTY incluent Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsuhima, Hades et The Last of Us Part II. Vous pouvez consulter la liste complète des nominés ici.

Les Game Awards 2020 ont lieu à l’aube du 11 décembre

Le gala Game Awards aura lieu ce jeudi 11 décembre à 1h00 heure espagnole de la péninsule, c’est-à-dire des premières heures du jeudi au vendredi. En plus des récompenses, l’une des raisons pour lesquelles beaucoup restent pour voir l’événement organisé et présenté par Geoff Keighley et son équipe sont les annonces: être le nouvel âge du dragon, La rumeur dit que nous verrons Elden Ring et une bande-annonce pour NieR Replicant ver.1.22474487139 … entre autres, a été confirmée.

De retour à Ghost of Tsushima, le titre a été publié en août de cette année exclusivement pour PS4 devenant un succès des ventes et recevoir des critiques variées à travers le monde. Dans Vandal, notre collègue Carlos Leiva a beaucoup aimé, qui lui a donné un 8’5 dans votre analyse.