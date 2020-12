Sony Playstation 5 :

Fantôme de Tsushima: Légendes c’est lui mode multijoueur de Ghost of Tsushima, le jeu se déroulant au Japon féodal et développé par Sucker Punch qui a été mis en vente en Espagne le 17 juillet et qui a reçu des mois plus tard ce mode multijoueur.

Today Legends est le protagoniste parce que Sucker Punch a annoncé le lancement de quatre nouvelles combinaisons pour le jeu qu’ils sont inspiré de quatre des titres les plus importants de PlayStation 4: God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne et le remake de Shadow of the Colossus.

Pour obtenir l’un de ces quatre costumes qui seront disponibles jusqu’au 15 janvier 2021, les joueurs doivent terminer n’importe quelle histoire ou mission de survie avec chaque classe pour les débloquer et pouvoir les équiper pour qu’ils soient spectaculaires et se montrent devant nos amis ou d’autres joueurs. Vous avez des images des costumes dans le tweet que vous pouvez trouver ci-dessous:

Jusqu’au 15 janvier 2021, débloquez ces tenues #GhostOfTsushima: Legends inspirées des personnages emblématiques de PlayStation de God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne! Terminez n’importe quelle mission d’histoire ou de survie avec chaque classe pour débloquer les quatre tenues! pic.twitter.com/xVhQGlAeMc – Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) 18 décembre 2020

Le GOTY des joueurs aux Game Awards

Ghost of Tsushima a également été présenté aujourd’hui il y a quelques jours en étant choisi comme le jeu de l’année lors d’un vote populaire pour les joueurs par The Game Awars. Ce vote était basé sur un système à élimination directe qui a été décidé pendant plusieurs jours jusqu’à ce que dans la “finale” le jeu de Sucker Punch et The Last of Us 2 se soit affronté avec le résultat que nous connaissons tous dans ce vote pour les joueurs.