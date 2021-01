Sony Playstation 5 :

Ghost of Tsushima est devenu l’une des exclusivités PlayStation 4 le plus applaudi en 2020, après avoir fait ses débuts en Espagne et dans le monde le 17 juillet 2020. En fait, il est considéré comme le deuxième meilleur jeu de cette année par les utilisateurs de Metacritic, seulement derrière The Last of Nous Partie II. Sony lui-même a également été satisfait de la réception du jeu, et tout indique que Sucker Punch est déjà déplacer les premières pièces pour commencer à travailler sur la suite.

Ghost of Tsushima: La suite est peut-être déjà en train de cuire

Parmi la liste des offres d’emploi de Sucker Punch semble suggérer que l’étude commence à travailler sur Fantôme de tsushima 2, en supposant qu’ils finissent par appeler le projet de cette façon. La position de Concepteur de combat mentionne les exigences suivantes pour l’intéressé: “Vous devez avoir joué à Ghost of Tsushima et comprendre ses systèmes de combat de base.”. Il semble assez clair que l’équipe de développeurs cherche prendre comme point de départ les mécanismes de combat et d’action du jeu original pour votre prochain projet.

Nous ne serons pas surpris que ce projet soit une suite: comme nous l’avons déjà dit, Ghost of Tsushima a été un succès “inattendu” pour Sonytant en termes de ventes que de réception de critiques. “Cela a été un délice pour les critiques et, sans aucun doute, un délice commercial”, pointu Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, louant le jeu Sucker Punch. À son tour, le jeu a enregistré 5 millions d’exemplaires vendus en novembre dernier.

Sucker Punch exige que son futur concepteur de combat joue à Ghost of Tsushima

En ce qui concerne l’histoire du jeu, les utilisateurs accompagnent Jin sakai dans sa croisade contre les forces de l’empire mongol. Nous sommes en 1274, quand cette armée se profile Île de Tsushima pour commencer sa conquête du Japon. Sortir du chemin des samouraïs, Jin décide de se venger de sa main. “Signature Sucker Punch son meilleur travail à ce jour avec une aventure divertissante en monde ouvert qui nous transporte dans le Japon féodal comme peu de jeux l’ont fait auparavant », écrivons-nous dans notre analyse.