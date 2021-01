Sony Playstation 5 :

L’action est servie ce week-end: si vous vouliez essayer Ghost Recon Breakpoint, de Ubisoft ils vous offrent la possibilité de profiter gratuitement du jeu sur la plateforme de votre choix. D’aujourd’hui 21 janvier au 25 janvier prochain, les joueurs pourront tester le titre pas de frais supplémentaires tellement de sur PC ainsi que PS4, Xbox One, ainsi que PS5 et Xbox Series X / S, grâce à la récente mise à jour du jeu.

Ghost Recon Breakpoint: gratuit à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 janvier

Il convient de noter que cet essai gratuit nécessite que les joueurs soient abonnés aux deux Playstation plus dans le cas des consoles Sony; et les membres de Xbox Live Gold pour les plates-formes Microsoft. La raison en est la nature en ligne du jeu. D’un autre côté, tout le contenu de Point d’arrêt de reconnaissance fantôme être également disponible dans cette promotion: cela signifie que nous pouvons profiter de fonctionnalités telles que le mode immersif.

En plus, tous les progrès réalisés par les joueurs ce week-end seront conservés sur l’ensemble complet s’ils décident finalement de l’acheter. À ce moment, il peut être acheté avec une remise de 85% sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. L’équipe de développement, consciente des critiques, a annoncé à l’époque qu’elle préparait des changements importants à long terme pour le titre.

Les joueurs peuvent tester le jeu sur PC et consoles

“Depuis le lancement, L’équipe de Ghost Recon Breakpoint a écouté, lu attentivement les critiques et les commentaires et a même rencontré en personne des joueurs “, a déclaré l’équipe de développement dans un communiqué.” Et que les commentaires ont été recueillis afin de travailler dur pour ajouter des ajustements et améliorer l’expérience du joueur. ”

“Ghost Recon revient avec plus de capacité de survie en terrain hostile, divertissant en compagnie mais sans vraie révolution“Nous avons écrit dans notre critique. Nous vous rappelons que le titre peut être apprécié à la fois sur PC et sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X / S.