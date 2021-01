Sony Playstation 5 :

Ghosts ‘n Goblins Resurrection aura plusieurs modes de difficultéSir Arthur aura à votre disposition de nouveaux armes et pouvoirs magiques, et les niveaux présenteront des défis extrêmes dans leur Version de l’ombre. Voici quelques-uns des détails des plates-formes d’action Nintendo Switch que Capcom a révélés dans le réserver la remorque, que vous pouvez voir sous ce paragraphe, et sur le blog officiel.

Le retour de Sir Arthur sera accessible à tous les types de joueurs grâce à son quatre modes de difficulté. Dans Légende Le défi est d’être massif et de rappeler les classiques: il y aura beaucoup d’ennemis et le protagoniste n’aura qu’une couche d’armure. Au contraire, Chevalier offre un point d’armure supplémentaire et ÉcuyerRéduisez également le nombre de monstres dans chaque niveau. Finalement, Page offre une «expérience plus détendue» alors que le chevalier ressuscite juste au moment où il est vaincu.

Seuls ceux qui jouent Legend, Knight ou Squire pourront accéder au des versions plus difficiles des niveaux. Chaque phase aura une version Ombre, “un visage sombre et sinistre d’une région que vous avez déjà conquise”, selon Capcom. Ces altérations de phase cachent des secrets et des défis qui nécessiteront «toutes vos compétences» pour être surmontés.

Sir Arthur a de nouvelles armes et de la magie

En parlant de capacités, Sir Arthur en a quelques nouvelles dans sa manche (armure). D’une part, il a appris à manier plus d’armes: il y en aura plein lance, arbalète, eau bénite et poignards, mais maintenant il a aussi un marteau et une boule de pointes. Il a également eu le temps d’apprendre plus d’arts magiques: il récupère les orages Orage, mais est maintenant capable de se transformer en une grande pierre à tourner et pétrifier les ennemis avec Embouldenet contrôlez les masses de monstres avec Transmogrifog, ce qui les transforme temporairement en grenouilles.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection atteindra l’Espagne et le reste du monde sur 25 février à partir de 2021 exclusivement en format numérique via le Nintendo eShop. Vous pouvez voir de nouvelles images du jeu ci-dessous.