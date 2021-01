Sony Playstation 5 :

La suite 2018 de God of War a été annoncée sur PlayStation 5, mais on a longtemps supposé qu’elle aura également une version PS4 et qu’elle sera annoncée plus tard, comme cela s’est produit avec Spider-Man: Miles Morales ou Horizon 2: Forbidden West. . Jim Ryan, PDG de PlayStation, a déjà abandonné cette possibilité en évitant de nier que God of War: Ragnarok ait atteint la génération précédente. Maintenant c’est David Jaffe, créateur de la saga originale, qui mentionne que le jeu apparaîtra sur les deux consoles -du moins à son avis-.

Jaffe, réalisateur du premier God of War sur PS2, joue au dernier jeu sur sa chaîne YouTube. Pendant la conversation, il dit “Je suis sûr que le prochain God of War viendra sur PS4 et PS5. Bien sûr que ce sera le cas.”, et rappelez-vous que Jim Ryan a parlé de soutenir PS4 pendant des années jusqu’à ce que les versions progressivement commencent à exploiter des fonctionnalités exclusives PS5 qui ne sont pas faciles à adapter à PS4; C’est ce qui se passe avec Ratchet & Clank: Rift Apart, qui utilise des charges rapides dans le cadre de la conception.

On dirait que #GodOfWarRagnarok sera après tout un titre cross-gen! “Je suis sûr que le prochain #GodofWar sera # PS4, # PS5. Bien sûr que ce sera le cas”, déclare David Jaffe. W ou L? 🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu— Joe Miller (@ JoeMiller101) 6 janvier 2021

Souviens-toi que David Jaffe n’est pas développeur chez Santa Monica Studio depuis plus d’une décennie et que par conséquent, bien qu’il puisse maintenir des contacts avec certains des chefs d’équipe, comme le directeur Cory Barlog, il ne fait pas partie de l’étude; En fait, le gameplay en direct qu’il joue ces jours-ci est son premier jeu God of War de 2018.

Une transition de la PS4 à la PS5 qui durerait trois ans

De Sony, ils ont clairement indiqué qu’ils lanceraient encore des blockbusters sur PS4, une console avec plus de 112 millions d’utilisateurs. “En termes de compatibilité, il est important d’amener les jeux de la PS4 à la PS5, mais j’ai insisté sur le fait que La compatibilité ascendante (amener les jeux PS5 sur PS4) est importante“a déclaré Hideaki Nishino avant de parler de la façon dont ils estiment de faire le saut d’une génération à l’autre:” L’estimation actuelle est que la transition de la PS4 à la PS5 durera environ trois ans. Pendant ce temps, comment puis-je continuer à acheter des jeux sur PS4? Puis-je jouer aux jeux que j’ai achetés sur PS5? C’est important”.