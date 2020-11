Sony Playstation 5 :

Gods Will Fall est un jeu qui se concentre sur le genre de fantaisie sombre lors de votre proposition. Développé par Haricots intelligents et argent profond, le titre sera disponible dans PlayStation 4, Xbox One, commutateur, PC (Steam, GOG, Epic Games Store) et sur la plateforme Google Stadia. Il sera lancé en Espagne et dans le monde sur 29 janvier 2021. A l’occasion de l’annonce nous avons connu sa bande-annonce, son synopsis et toute une vague d’images.

Gods Will Fall: Nous sommes le dernier espoir de l’humanité

Les dieux tomberont Il nous présente le scénario suivant et peu encourageant: “Le règne sournois des dieux sur l’humanité dure depuis des millénaires. Penchée sur la cruauté et la souffrance, demande d’être servi avec un culte aveugle par un serment d’allégeance de la part de chaque homme, femme et enfant. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux, une mort lente et impitoyable les attend“.

Bien sûr, Les joueurs arrivent pour se rebeller contre ce tyran: Une bande de guerriers se lancera dans un combat désespéré pour briser le contrôle cruel que les dieux exercent sur l’humanité. «Tout homme et toute femme qui peuvent manier une épée, ayant souffert pendant trop longtemps de la brutalité du règne des dieux, seront appelés à Formez votre clan de 8 survivants celtiques»explique le studio Clever Beans.« Ils affronteront des légions de bêtes hideuses et leurs serviteurs qui habitent chacune des régions infernales des dieux. “

Il est temps de se rebeller contre le tyran des dieux

De cette manière, Gods Will Fall nous invite à découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière chaque ancien dieu, pendant que nous plongeons dans leurs repaires. “Chaque lieu sera plus meurtrier que le précédent”, préviennent les créateurs. Pour se lancer dans cette aventure, il va falloir choisissez sagement notre héros: chacun offre compétences, armes et objets uniques cela peut vous mener à la victoire … mais si vous échouez, vous serez emprisonné.

D’autre part, ses mécanismes de combat sont définis comme: facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Il semble que nous devrons bouger la tête à travers ces scénarios hostiles, avec la mort à chaque coin de rue. “Renforcez votre guerrier en entrant dans la mêlée et étreignant le berserker à l’intérieur“, dit l’étude.

Nous vous rappelons que Gods Will Fall sera disponible prochainement 29 janvier sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Vous pouvez trouver plus d’informations sur son site officiel.