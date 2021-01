Sony Playstation 5 :

Jeu de Google est l’une des principales plates-formes de consommation de produits dans le Système Android. Son voyage a commencé en 2012, et c’est aujourd’hui le coin où des centaines de applications, livres, séries, films et, bien sûr, jeux vidéo. Utilisé par plus de deux milliards de personnes de 190 pays, de Google ils ont voulu avoir un geste d’appréciation avec les utilisateurs avec la création du programme Points Google Play, quoi être disponible en Espagne et dans 12 autres pays à partir de cette semaine. Pendant que nous jouons, nous pouvons obtenir toutes sortes de points que nous pourrons plus tard échanger contre des articles ou des réductions dans nos jeux préférés, tels que Candy Crush Saga, Marvel Battle of Superheroes et bien d’autres.

Points Google Play: le système de récompenses Google

“Nous avons créé un nouveau programme de récompenses appelé Points Google Play Quoi vous permet de gagner des points et des récompenses selon la façon dont Google Play est utilisé “, détaillent-ils dans leur blog officiel. De cette manière, grâce aux points Google Play, les joueurs peuvent gagner des points qu’ils peuvent utiliser sur les articles spéciaux et les remises, ainsi que sur le crédit Google Play pour les films, les applications et bien plus encore.

Pas seulement jouer: également Nous pouvons obtenir Play Ponts en téléchargeant certains jeux et applications gratuits. En outre, Google annonce qu’il lancera des événements de points hebdomadaires sur certains jeux et films, de sorte que nos points augmentent également avec ces activités. Cette initiative découle de la collaboration de Google avec les développeurs de jeux et d’applications, de sorte que le système de points sert à débloquez des personnages, des gemmes et bien plus encore. De même, vous pouvez également utilisez vos points Play pour obtenir un crédit Google Play.

Points Google Play, obtenez des récompenses pendant que vous jouez et utilisez la plateforme

D’un autre côté, Google Play Points est divisé en quatre niveaux: du bronze au platine. “Votre niveau dépendra du nombre de points que vous obtiendrez. Des niveaux plus élevés peuvent obtenir plus d’avantages, comme des prix hebdomadaires », maintiennent-ils. En rejoignant le programme cette semaine, nous obtiendrons le triple de points Play dans tout ce que nous achetons pendant la première semaine. Pour commencer à participer à ce programme, Il vous suffit d’accéder à Google Play, de naviguer dans son menu et d’activer le programme Play Points. Récemment, nous avons également pu accueillir le service d’abonnement Google Play Pass.

Google et Apple dans le litige Epic Games

Parmi les dernières actualités on découvre également les derniers mouvements d’Epic Games contre les géants Google et Apple, qu’il accuse dans deux procès intentés devant la Cour d’appel du Royaume-Uni de la concurrence d’avoir exposé “pratiques anticoncurrentielles et abusives” tant au Royaume-Uni que dans l’Union européenne.