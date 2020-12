Sony Playstation 5 :

2020 dit au revoir. C’est une année qu’il sera difficile d’oublier dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19, et Google a présenté son bilan annuel des recherches les plus répétées dans le célèbre moteur de recherche Internet. Sans surprise, le coronavirus est le vainqueur des recherches mondiales et de l’actualité, suivi – dans les deux cas – des résultats des élections aux États-Unis. La mort de Kobe Bryant en début d’année sur un vol en hélicoptère ou l’application Zoom pour les chats vidéo – popularisée par l’enfermement – ont également été les plus recherchées. Et au cinéma? Avec Parasite, 1917, Black Panther – en raison de la mort de son protagoniste – Contagion, un film de 2011 avec un thème très similaire à celui que nous avons vécu en 2020, se faufile.

Google a également répertorié les dix jeux les plus recherchés cette annéeet, comme on pouvait s’y attendre, ils ont été les plus discutés au cours des douze derniers mois. Les deux plus recherchés ont été Among Us et Fall Guys, les succès indépendants qui ont fait fureur dans la seconde moitié de l’année. Avec eux, nous pouvons voir Valorant, le jeu de tir tactique de Riot Games, et le RPG gratuit Genshin Impact qui s’est avéré être plus qu’un simple clone de Zelda. The Last of Us 2, jeu de l’année pour la plupart des publications, arrive à la cinquième place suivi d’un autre jeu primé, Ghost of Tsushima. Les best-sellers d’EA FIFA 21 et Animal Crossing – par Animal Crossing: New Horizons – se classent respectivement septième et huitième. À la neuvième place se trouve Call of Duty: Warzone, la bataille royale gratuite qui a surpassé Fortnite dans les recherches Google.

La 10e place est vraiment la seule surprise de la liste: Dragon Quest Walk, le jeu de réalité augmentée gratuit qui sortira au Japon fin 2019. Il est devenu le deuxième jeu le plus rentable du genre derrière Pokémon Go, prouvant que la saga Square Enix est toujours une franchise très appréciée au Japon.

1. Parmi nous

2. Fall Guys: Knockout ultime

3. Valorant

4. Impact Genshin

5. The Last of Us Part 2

6. Fantôme de Tsushima

7. FIFA 21

8. Traversée d’animaux

9. Call of Duty: Warzone

10. ド ラ ク エ ウ ォ ー ク (Dragon Quest Walk)

Les dix séries les plus recherchées de 2020

Par curiosité, ce sont les dix séries les plus recherchées sur Google cette année, parmi lesquels le succès espagnol La casa de papel.

1. Tiger King

2. Big Brother Brasil

3. Money Heist (La maison de papier)

4. Cobra Kai

5. L’Académie des parapluies

6. Emily à Paris

7. Ozark

8. Le gambit de la reine

9. Banques extérieures

10. Locke & Key