Sony Playstation 5 :

Il y a un peu plus d’un an Stades, Le service de jeux en streaming de Google, a fait ses débuts en Espagne pour se développer lentement mais sûrement à travers différents territoires et en ajoutant de nouveaux jeux et services à un catalogue qui est né quelque peu réduit.

Désormais, Google a annoncé que Stadia être disponible sur les appareils Apple iOS (c’est-à-dire sur les téléphones iPhone et les tablettes iPad) en utilisant le version du navigateur Web de votre service à travers Safari, le navigateur appartenant à Apple lui-même et présent dans tous les terminaux iOS.

La raison de l’utilisation de la version Web via Safari et pas une application native, c’est qu’Apple lui-même met de nombreux obstacles pour mener à bien ce mouvement, quelque chose pour lequel il a été critiqué par de nombreuses entreprises telles que Google lui-même ou Microsoft.

Ce que nous ne savons pas, pour le moment, est quand arriver officiellement Stadia vers iOS avec les seules données que Google commencera à tester le service via Safari sous forme bêta au cours des prochaines semaines.

Comme vous l’avez peut-être entendu, la première phase de la prise en charge d’iOS arrive sur Stadia! Restez connectés pour plus à venir. https://t.co/RECHwxl5Iz pic.twitter.com/Yj8bFaAG3R— Stadia (@GoogleStadia) 19 novembre 2020

NVIDIA lance GeForce Now sur iOS

L’annonce de Google avec Stadia coïncide avec le lancement par NVIDIA de la version bêta de NVIDIA GeForce Now (le service de jeu est en streaming depuis NVIDIA) sur iOS en utilisant également sa version Web et le navigateur Safari afin que les joueurs puissent y accéder. service qui a un plan totalement gratuit pour pouvoir jouer aux jeux que nous avons achetés sur Steam ou Epic Games ou Store, ainsi qu’un plan premium avec différents avantages.