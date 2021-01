Sony Playstation 5 :

Depuis LG Electronics Espagne partage ça Google Stadia être incorporé dans leurs dernières Smart TV au cours du second semestre. En plus du service Google, le catalogue de GeForce maintenant de NVIDIA dans les mois à venir. Ces deux services permettront aux joueurs profitez de vos titres préférés en streaming via votre connexion Internet, sans avoir besoin de gros téléchargements.

Les téléviseurs intelligents LG accueillent Stadia et GeForce Now

Grâce à l’intégration native de Google Stadia Dans les téléviseurs Smart TV de LG, la société offre la possibilité de jouer à des jeux sur ses écrans en résolution 4K et en son surround 5.1 pour tous les utilisateurs de Stadia Pro (9,99 par mois). Cette collaboration permettra aux utilisateurs de profiter de jeux comme Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla et Watch Dogs: Legion en utilisant la manette Stadia et sans avoir besoin de matériel supplémentaire ou de téléchargements. Stadia permet aux joueurs d’accéder un catalogue de plus de 130 jeux Ils peuvent être achetés individuellement ou via un abonnement à sa version Pro.

GeForce maintenant, pour sa part, il a été annoncé en 2017 et propose aux joueurs PC de prendre le contrôle de leurs titres préférés “avec de grandes performances et une qualité incroyable”. Il a un abonnement gratuit qui vous permet de jouer aux titres que vous avez déjà sur Steam; l’édition payante Founders (4,99 $ par mois) rationalise les files d’attente des serveurs et permet le traçage de rayons, qui n’est pas disponible sur Stadia.

Stadia et GeForce rejoignent désormais les téléviseurs LG

LG prévoit que dans la seconde moitié de 2021 leurs téléviseurs intelligents accueillir Stadia en tant qu’application téléchargeable sur le LG Content Store. Nous supposons qu’à cette époque, GeForce Now sera également disponible dans ce magasin numérique, mais l’entreprise ne l’a pas précisé dans son communiqué de presse.

“Offrir Stadia sur les téléviseurs LG est notre engagement envers nos utilisateurs de jeux les plus nombreux”, il est dit Lee Sang-woo, Vice-président principal de la stratégie d’entreprise, LG Electronics Home Entertainment Company. “Stadia change la façon dont les gens accèdent à leurs jeux préférés et, par conséquent, nous avons soutenu cette plate-forme depuis le début en offrant une compatibilité avec webOS “.

LG OLED: son aspect technique centré sur le jeu vidéo

En ce qui concerne les caractéristiques techniques de ses téléviseurs, LG met en évidence les pixels auto-lumineux qui cherchent à garantir “la meilleure qualité de Image HDR avec des noirs purs et des couleurs extrêmement précises. “Il convient de noter que ces téléviseurs se distinguent également par le temps de réponse rapide de 1 ms de l’écran, ce qui permet de conserver une qualité d’image exceptionnelle. De l’entreprise, ils indiquent leurs téléviseurs LG QNED Mini LED et LG NanoCell comme les idéaux pour les joueurs.