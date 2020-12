Sony Playstation 5 :

Publication du compte Twitter officiel de Gotham Knights une image avec laquelle vous vouliez féliciter Noël à tous ses adeptes, mais une bonne partie d’entre eux ont réalisé que dans la carte postale festive il peut y avoir un indice sur sa date de sortie supposée. Ce qui est caché est un dicton, car si on regarde l’image, il est facile de trouver une date: 16 juillet 2021.

WB Games Montréal aura utilisé cette image pour abandonner la date de sortie possible de son nouveau jeu. En réalité, cette date est masquée dans le cadre de l’ensemble et est censé être la durée d’un Le spectacle Flying Grayson, troupe de cirque à laquelle appartient Dick Grayson, premier Robin et Nightwing actuel. Vous pouvez voir cette image ci-dessous:

Noël à Gotham est autre chose. #GothamKnights pic.twitter.com/TZ3yZyqJpv— Gotham Knights (@GothamKnights) 25 décembre 2020

Date de sortie possible?

Bien que l’affiche fictive serve à indiquer que ce spectacle durera du 16 au 21 juillet, en réalité la disposition des chiffres et du mois suggère que Le 16 juillet 2021, il se passera quelque chose d’important lié au jeu. De nombreux utilisateurs pensent que ce sera sa date de lancement, car il est confirmé qu’il arrivera tout au long de l’année à venir, mais cela pourrait aussi être un événement avec des nouvelles, car il correspond bien aux dates des événements de jeux vidéo d’été traditionnels.

Que ce soit un indice sur sa date de sortie ou non, ce qui semble clair, c’est que ce détail n’est pas accidentel et que WB Games Montréal veut nous dire quelque chose. Il faudra attendre le 16 juillet pour le savoir, peut-être avant s’il accepte enfin sa date de sortie. Pour l’instant, ce que nous savons officiellement, c’est qu’il arrivera dans le courant de 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC avec quatre personnages principaux et une histoire indépendante à l’univers de la saga Arkham.