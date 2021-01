Sony Playstation 5 :

Jeux Warner Bros. annoncé au DC Fandome tenu en août dernier Gotham Knights, l’aventure d’action en monde ouvert avec un fort accent sur le coopérative pour que deux joueurs prennent le relais de la saga Batman Arkham créée par Rocksteady. Bien que rassemblant les bases des titres mettant en vedette l’homme chauve-souris, le travail de Warner Bros. Montréal (responsable de Batman Arkham Origins) a réinventé le système de combat afin qu’il fonctionne correctement lors de la lecture coopérative, selon plusieurs membres de l’étude au milieu Games Radar.

«Nous avons complètement repensé le système de combat pour qu’il fonctionne bien en coopération», déclare le producteur exécutif Fleur Marty au support mentionné. “Bien sûr, il est toujours un bagarreur, et certains des mécaniciens ne se sentiront pas totalement martiens pour les gens qui ont joué et apprécié la série Arkham, mais c’est très différent à bien des égards.”

Il directeur créatif, Patrick Redding, a également voulu souligner que «la dynamique de deux joueurs correspond à la fantaisie et au décor de Gotham City». Redding affirme que le concept de le super-héros fait partie intégrante de l’univers dans lequel ils travaillent dans d’autres médias: «bande dessinée, animation, cinéma et télévision». Il ajoute que le la ville a été conçue en pensant qu’il y aura deux joueurs combattre le crime au corps à corps: “Gothan est une ville de ruelles et de toits, donc la base de jeu doit être compatible avec elle.”

Vous pouvez changer de super-héros à tout moment

Dans Gotham Knights, les joueurs contrôlent Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing. Marty a promis de Je peux immédiatement basculer entre eux tant que vous revenez à Le beffroi, la base des opérations située dans la tour Old Wayne. “Puisque la progression de l’histoire est partagée entre tous les personnages, il est également logique que vous n’ayez pas à les mettre à niveau depuis le début à chaque fois que vous voulez changer. [entre ellos]”, il ajoute.

La société de production veille à ce que ce changement gratuit entre les personnages être cohérent avec le récit: “Étant donné que les autres membres de la famille Batman sont toujours présents en arrière-plan, alors que vous êtes dans le monde à lutter contre le crime ou à percer le mystère, ils ne sont pas inactifs. Il est donc logique qu’ils progressent et deviennent plus puissant”.

Les chevaliers de Gotham entrent 2021 en Espagne et dans le reste du monde pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. L’éditeur, Warner Bros.Games, a publié un teaser sur les réseaux sociaux en décembre dernier qui laissait entendre que le jeu était publié le 16 juillet, mais ils n’ont pas confirmé ces spéculations.