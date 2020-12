Sony Playstation 5 :

Gran Turismo 7 est l’un de ces jeux qui cherchera tirer pleinement parti des capacités de Playstation 5, console qui a frappé le marché espagnol le 19 novembre. Développé par Polyphonie numérique, ce titre de course cherche à offrir aux utilisateurs un expérience aussi immersive que possibleen utilisant le son 3D ou la technologie optique de la télécommande DualSense. Alors qu’il devait arriver au premier semestre 2021, selon une annonce précédente de Sony, la société vise désormais simplement l’année prochaine pour ses débuts; pas de date approximative.

Gran Turismo 7: un titre à venir l’année prochaine

Sony Il semble être suppression de la référence au “premier semestre 2021” au moment d’indiquer le lancement de Gran Turismo 7. Dans les vidéos précédentes, il est apparu que le jeu de course est arrivé dans ces premiers mois avec Ratchet & Clank: Rift Apart et Housemarque’s Returnal. Cependant, dans la nouvelle vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes, cette balise a disparu et maintenant il lit simplement “Disponible en 2021” comme premier moment du jeu.

Simon Rutter, Vice-président exécutif de PlayStation pour l’Europe, a déclaré que ce septième volet de la saga des courses de Polyphony “bénéficiera de presque toutes les améliorations technologiques” offert par la console nouvelle génération de Sony. Sachant que le studio se caractérise également par de longs cycles de développement – Gran Turismo Sport est sorti en 2017 et Gran Turismo 6, le jeu précédent, en 2013 – il ne serait pas surprenant qu’ils prennent également le temps de sortir ce titre. .

GT7 bénéficiera de pratiquement toutes les améliorations PS5

“Conduire avec DualSense vous permettra d’avoir une sensation très différente entre vos mains”Rutter a noté, indiquant que les joueurs pourront également sentir dans leurs mains s’ils conduisent sur de l’asphalte pavé ou sur une piste de gravier. Les déclencheurs contribueront également à ces nouvelles sensations: nous pouvons les appuyer pour appuyer sur l’accélérateur, ou les appuyer pour appuyer sur le frein ou l’embrayage.

Ce réalisme dans la conduite du véhicule s’accompagne de lancer de rayons dans l’éclairage, qui cherchent à offrir des environnements plus réalistes; aussi bien que modélisé pour des véhicules beaucoup plus détaillés, et des scénarios qui nous donneront l’impression d’être vraiment dans une course. Pour le moment, nous devrons attendez que Sony confirme la date ou donnez-nous à nouveau une fenêtre de lancement plus approximative.